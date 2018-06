vor 22 Min.

Ein besonderes Hochzeitspaar

Charlotte Dalzell und Fabian Schönfelder: In Dubai verliebt, in Windermere verlobt und in Dießen verheiratet.

Von Laura Höring

Charlotte Dalzell und Fabian Schönfelder haben sich am Samstag auf Gut Romenthal das Ja-Wort gegeben. Das Besondere daran: Er ist Dießener, sie kommt aus der Partnerstadt Windermere. Begonnen hat die Liebesgeschichte der beiden jedoch weit weg von zuhause.

Bei einem Brunch lernten sie sich kennen

Kennengelernt haben sich die beiden, die derzeit in Dubai leben, 2014 bei einem Brunch. Eine gemeinsame Freundin machte sie miteinander bekannt. „Anfangs wussten wir nicht so ganz, was wir voneinander halten sollten, kamen dann jedoch ins Gespräch und sind seitdem eigentlich nie wieder getrennt gewesen“, erzählt Fabian Schönfelder. Bei ihrem zweiten Treffen kam dann die Frage nach der Herkunft auf. „Ich meinte zu ihm, diesen kleinen Ort im Nordwesten von England wirst du nie kennen“, erzählt Charlotte, „ich stamme nämlich aus einem kleinen Ort etwa zehn Minuten von Windermere entfernt“.

Seit 20 Jahren sind ihre Heimatorte Partner

Die Verwunderung war groß, als die beiden feststellten, dass sie im weit von Europa entfernten Dubai jeweils einen Europäer aus der Partnerstadt getroffen hatten. Seit 1998 sind die beiden Orte in Verbindung und feiern in diesem Jahr das 20. Jubiläum. Und jetzt auch noch eine Hochzeit. „Was ich an Fabian besonders schätze, ist seine offene, ehrliche und warmherzige Art. So habe ich auch die Menschen in Dießen kennengelernt.“ Als sie im Juli 2015 das erste Mal dort war, habe sie sich direkt zu Hause gefühlt, meint Charlotte. „Bei mir war es ähnlich,“ stimmt ihr Fabian zu. „Obwohl wir in Windermere erst einmal vom berühmten englischen Wetter begrüßt wurden, habe ich mich direkt in die dortige Landschaft und die Menschen verliebt.“

An beiden Orten gefeiert

Nach ihrer Verlobung im März 2017 fand die Engagement-Party vergangenes Jahr in Windermere statt, geheiratet wurde am Samstag nun in Deutschland. „Unsere Liebe ist aufgrund der Verbindung unserer Herkunft etwas ganz Besonderes.“ Deswegen sei es ihnen auch wichtig gewesen, an beiden Orten eine Feier abzuhalten.

„So kamen Menschen aus Dießen in meine Heimat und umgekehrt“, stellt Charlotte Dalzell fest. „Und so können wiederum neue Freundschaften oder vielleicht eine neue Liebe entstehen“, schmunzelt Fabian. Das Mitarbeiten an der Partnerschaft zwischen Dießen und Windermere sehen die nun Verheirateten daher auch als Projekt ihrer gemeinsamen Zukunft an.

