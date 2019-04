06:30 Uhr

Ein bisschen Sizilien in Seestall

Das Cavallino in Seestall ist eine besondere Gastronomie. Maurizio Leone, Anke Völkl und ihre Leidenschaft für die sizilianische Küche.

Von Silke Feltes

Wenn man Maurizio Leone fragt, welche Soße am besten zu seinen selbst gemachten Nudeln passe, redet er zunächst zehn Minuten lang darüber, wie man Nudeln überhaupt zu kochen habe. Nach fünf Minuten hat man den Eindruck, dass eigentlich nur die Italiener, und da im Besonderen die Sizilianer, überhaupt wissen, wie man Nudeln richtig kochen muss. Das ist nämlich weit mehr als Wasser, Salz und Nudeln reinschütten. Das muss „den richtigen Kick“ haben, das kochende Wasser. Dazu viel Salz, aber erst wenn es kocht. Eigentlich, so viel wird schnell klar, muss schon das pure Kochen der Nudeln mit soviel Liebe und Leidenschaft erfolgen, wie es wahrscheinlich eben nur Italiener können.

Früher war hier die Flößerstuben

Maurizio Leone und Anke Völkl führen seit März 2017 das Restaurant Cavallino in den ehemaligen Flößerstuben in Seestall-Fuchstal. Es ist mehr als ein Restaurant. Es ist auch ihr Wohnhaus, ihre Lager- und Produktionsstätte. Hier entstehen die selbst gebackenen Brote für ihr erstes Baby: das Panini am Landsberger Flößerplatz. Hier experimentieren die beiden mit neuen Pastakreationen aus heimischen Dinkel und Roggen vom Biohof Wallner. Natürlich selbst gemahlen.

Eine Pastamaschine mit Bronzematrize

Die Pastamaschine hat eine Bronzematrize, betont Maurizio nicht ohne Stolz. Der Pizzaofen ist selbstredend ein Steinofen und natürlich gibt es ein eigenes Olivenöl. Tiefgrün mit einem irre intensiven Duft nach sizilianischer Sonne und fruchtigen Oliven. Das produzieren seine Eltern in Sizilien selbst, aus einer Sorte, die es nur dort gibt und die für ihn die Beste der Welt ist (auch hierüber könnte er mindestens fünf Minuten reden). Jamie Oliver vertreibe diese Olive mit großem Marketingaufwand. Hier in Seestall und in Landsberg haben Maurizio und Anke keine Zeit für Marketing, da fließt alle Kraft und Zeit in die Herstellung von bestem Essen.

Ein echtes Gastrokind

Maurizio ist das Nesthäkchen der Familie Leone, seine drei Geschwister sind einige Jahre älter. Er wurde 1982 im sizilianischen Valle del Belice, „einer Region etwa wie das Fuchstal“, geboren. Dann wanderte die Familie zunächst nach Offenbach und schließlich an den Ammersee nach Dießen aus, wo seine Eltern die Pizzeria „bei Nico“ am Marktplatz eröffneten. „Ich bin ein Gastrokind, ich kenne alle Vor- und Nachteile. Ich kenne die Belastung, das Tag- und Nachtarbeiten, die Personalprobleme, ich wollte selbst niemals in die Gastroszene“, sagt der 37-jährige.

Deshalb ging er nach der Hauptschule zunächst wieder nach Sizilien zurück und „entdeckte nochmal seine Wurzeln.“ Dort „unten“ machte er eine Lehre zum Offset-Drucker, jobbte allerdings nach wie vor nebenbei in allen möglichen Gastrobetrieben. Zurück in Deutschland fand er keinen Job als Drucker, die Branche befand sich damals im digitalen Umbruch. Also jobbte Maurizio vier Jahre in einem Tutzinger Labor sowie weiterhin im Gastrobereich. „Ich habe Einblick in mehr als 30 Gastrobetriebe von der Meisterkonditorei bis zum Massenbetrieb. Jeder hat eine eigene Methode, doch letztlich geht es alles zurück auf die gute traditionelle Küche wie bei Mama und Oma“. In diesen Jahren gründete Maurizio seine erste eigene Firma „L’Albero Antico“ und vertrieb das Olivenöl, das seine Eltern in Sizilien erzeugten.

Früher war Maurizio im Campobello

Als sein Bruder Nico dann in der Zedernpassage das Campobello eröffnete, stieg Maurizio wieder voll und ganz in das Geschäft mit dem Essen ein, „ich wollte meinen Bruder ja nicht im Stich lassen.“

Hier traf er irgendwann auf die Landsbergerin Anke Völkl (32), ebenfalls „ein Gastrokind“. Die gelernte Speditionskauffrau und Mentaltrainerin jobbte damals im Mocca. „Es hat gleich gefunkt.“ Für zwei Gastromenschen ist es schwierig, eine Beziehung zu führen, erläutert Anke, „unser privates Zeitfenster lag zwischen zwei Uhr nachts und sechs morgens“.

Maurizio: „Wenn wir uns das Gastrogeschäft schon antun, dann investieren wir die Zeit doch lieber in eine eigene Sache und können wenigstens Zeit miteinander verbringen.“ Es folgten „leidenschaftliche Brainstorming mit hunderten verrückten Ideen.“ Letztendlich siegte die „Panini Connection“, denn: „wir haben uns immer geärgert, dass es mittags in Landsberg zwischen Restaurant und Dönerbude nicht viel gibt.“ Und da doch jeder auf einer Reise nach Italien gleich an der ersten Autobahnraststätte für einen perfekten Espresso, ein Cornetto oder eben ein Panini hält, zogen die beiden im Dezember 2012 in das ehemalige O-Cafe und legten los. Ihr Slogan: Quality Fast Food aus Italien.

Als das Campobello des Bruders schloss, fiel für das Panini die Produktionsstätte weg. Eine zeitlang hielt die Landsberger Gastroszene zusammen und Anke und Maurizio durften mal hier, mal dort ihr Brot backen oder ihre Nudeln herstellen. Immerhin betrieben sie auch noch einen Cateringservice für Großveranstaltungen. Dann zogen sie im Mai 2015 ins Landsberger Inselbad und betrieben die dortige Gastronomie bis Ende der Saison 2018. Schlechte Sommer, zuviel Massenprodukte, das war alles nicht Maurizios Ding und so suchten sie weiterhin nebenbei nach einer geeigneten Produktionsstätte. Schließlich entdeckten sie in Seestall das leer stehende, alte Haus und zogen nach vielen Überlegungen im Juli 2016 gemeinsam mit zwei Freunden ein, renovierten und eröffneten im März 2017 das „Cavallino“ mit kleiner, feiner, wöchentlich wechselnde Karte. „Sizilianische Gerichte aber mit den besten Zutaten von hier“, sagt Maurizio.

Ob Eier, Fleisch, Kaffee, alles komme aus den regionalen Produktionsstätten. Ständig tüftelt das Paar an neuen Kreationen. In der Küche stehen ungewöhnlich aussehende, dunkle Dinkel-Roggen-Vollkorn Nudeln herum. Auf die Frage, welche Soße dazu passen würde, lautet die Antwort - nach dem Exkurs über das Nudelkochen - „nur unser Olivenöl und etwas Parmesan“. Das gute Leben kann so einfach sein.

Info: Cavallino in den Seestaller Flößerstuben, Fuchstal - Seestall. Geöffnet: Donnerstag, Freitag, Samstag ab 17 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat Brunch ab 10.30 Uhr.

