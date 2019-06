vor 60 Min.

Ein bisschen mehr ist möglich

Wie sich die Geschossfläche im Schrem-Ersatzbau vermehrt

Der Ersatzbau für den Karl-Schrem-Bau kann in der vom Projektentwickler ehret+klein beantragten Form errichtet werden. Ohne Gegenstimme befürwortete der Bauausschuss des Landsberger Stadtrats den Bauantrag.

Die Sitzungsvorlage des Bauamts sah alle planungsrechtlichen und gestalterischen Vorgaben als eingehalten an. Die Form des entgegen früherer Ankündigungen doch abgerissenen Industriebaus werde sowohl im Grundriss als auch im Schnitt übernommen, „sodass ein harmonisches Gesamtbild entsteht“, wie es wörtlich heißt. Im Parterre entstehe ein überhohes Geschoss, in das eine Galerieebene eingefügt werden kann, die „hochwertige Gewerbeeinheiten entstehen“ lasse. Für die Fenstergestaltung werde das Wettbewerbsergebnis mit möglichst schlanken, technisch anmutenden Profilen übernommen. Auf Balkone an der Westseite werde nach wie vor verzichtet. Eingehalten werde auch das geforderte Verhältnis von Wohnen und Gewerbe (65:35).

Ganz ohne Abweichungen vom Bebauungsplan blieb der Bauplan jedoch nicht. So musste der Bauausschuss der Abweichung von den Baugrenzen zustimmen. Das sei jedoch kein Problem, weil dadurch keine größere überbaute Grundfläche entstehe, hieß es vom Bauamt. Etwas anders sah es beim Thema Geschossfläche aus. Die vorgelegte Planung sieht 8180 Quadratmeter vor, der Bebauungsplan lässt aber maximal nur 7700 Quadratmeter zu. Doch diese Mehrung von 480 Quadratmetern beziehungsweise sechs Prozent) sah das Bauamt noch als gering an. Für Dieter Völkel (SPD) waren die zusätzlichen Flächen jedoch Anlass nachzufragen, welche weiteren Veränderungen künftig noch zu erwarten seien: „Man hat den Eindruck, das geht immer ein bisschen weiter.“ Stadtbaumeisterin Birgit Weber antwortete: „Städtebauliche Daten entwickeln sich immer weiter, verbindlich sagen können wir das aber nur, wenn ein Bauantrag vorliegt.“ Für die künftigen Bauanträge am Papierbach sollte aber immer aufgelistet werden, welche Flächenüberschreitungen bereits genehmigt wurden, verlangte Wolfgang Neumeier (UBV).

Ludwig Kaiser (SPD) kritisierte, dass Radstellplätze im Untergeschoss geplant seien: „Fahrradstellplätze gehören ins Erdgeschoss.“ Das sei aber aus Platzgründen nicht möglich, erklärte Weber dazu. (ger)

