Ein dunkles Wochenende für den ganzen Landkreis Landsberg

Ein tragisches Unglück in Denklingen erschüttert den Landkreis Landsberg und die Region. Und auch Corona lässt uns alle nicht los. LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger blickt auf die Nachrichtenlage des Wochenendes.

Es sind keine schönen Nachrichten fürs Wochenende. Ein schwerer Baustellenunfall in Denklingen mit vier Toten sorgt für Trauer und Bestürzung. Man kann sich gut in die Situation der Helfer hineinfühlen, die mit aller Kraft versuchten, die Verschütteten zu retten, und ihr Einsatz und Mut ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Es ist eine traurige Stimmung, mit der wir ins Wochenende gehen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Angehörigen und den Helfern.

Das Mitgefühl von uns allen gilt den Angehörigen der Denklinger Unfallopfer

Der ganze Landkreis hat zudem auch in Sachen Corona zu kämpfen. Die einen damit, dass sie zunehmend – wie in der Veranstaltungsbranche – ihre Existenzgrundlage verlieren, die anderen damit, eine weitere Ausbreitung von Corona zu verhindern. Was alle fürchten, ist ein weiterer Lockdown, und das würde die Wirtschaft auch endgültig in die Knie zwingen. Man kann also nur hoffen, dass die Maßnahmen der Regierung greifen und wir uns alle daran halten, um eine solche Eskalation zu verhindern.

Was ist eigentlich wichtiger? Unsere Urlaubsreisen oder die Ausbreitung des Virus zu verhindern? Wir sollten in diesem Jahr sorgfältig mit unserer und der Gesundheit anderer umgehen und nicht ständig über Maskenzwang debattieren. Gehen wir doch vernünftig mit dem Thema um und schützen uns.

