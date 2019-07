vor 27 Min.

Ein exzellenter Solist

Kalevi Kiviniemi eröffnet den Orgelsommer mit einem abwechslungsreichen Programm. Und einer Eigenkomposition

Von Minka Ruile

Hand aufs Herz, dazu gehören zwei, bedeutete Kalevi Kiviniemi mit bescheidener Geste in Richtung Orgel dem Publikum in der Landsberger Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Gerade war der letzte Akkord seiner grandios auf die Tasten und Pedale gebrachten Hommage an den Genueser „Teufelsgeiger“ Niccolò Paganini verklungen, als in den Zuhörerreihen begeisterter Applaus aufbrandete. Und den wollte der finnische Musiker, der in ausgedehnten Konzertreisen schon an so ziemlich jedem Spieltisch bedeutender Orgeln gesessen hat, nicht für sich allein in Anspruch nehmen. Spätestens seit der Generalüberholung Anfang der 2000er- Jahre reiht sich das vorzüglich eingerichtete Instrument in der Lechstadt als die „Kleine unter den ganz Großen“ dieser Welt in den Reigen hochgeschätzter Kirchenorgeln ein und lockt regelmäßig international renommierte Interpreten auf die Empore.

Mit Kalevi Kiviniemi gab sich zur Eröffnung des 34. Landsberger Orgelsommers ein ebenso exzellenter Solist wie hoch inspirierter Improvisator die Ehre, der mit der eingangs gespielten Toccata aus eigener Feder gleich noch seine Fähigkeiten als Komponist unter Beweis stellte. Es folgten in dem abwechslungsreichen und auf differenzierte Klangentfaltung ausgelegten Programm zwei für Orgel bearbeitete Werke seines Landsmannes Jean Sibelius: zunächst die Transkription des Chorsatzes von „Lied meines Herzens“, in der Kiviniemi die Chromatik des elegischen Themas und das sanfte Festhalten an anfangs nur einem, taktweise nach oben gesetzten Ton zelebrierte; machtvoller, doch ohne alles falsche Pathos erfüllten dann die ersten Akkorde der „Finlandia“ den Kirchenraum – und bekamen wenig später, als Einsprengsel in eine seiner Improvisationen, mit ein paar Takten aus Joseph Haydns „Kaiserlied“ augenzwinkernd die deutsche Nationalhymne an die Seite gestellt.

Nach Franz Liszts thematisch weit ausgreifender „Étude de concert“, die mit feinen Klanggespinsten den Kirchenraum durchzog, bildete die anschließende „Fantasie über finnische Volkslieder“, die Kiviniemi mit immer neuen improvisatorischen Einfällen ausstattete, einen erfrischenden Kontrast.

Ein von Anfang an als Orgelstück konzipiertes Werk stand dann mit Léon Boëllmanns Toccata aus dessen Suite gothique auf dem Programm. Das in permanenter Wiederholung über einen unruhig oszillierenden Tonwirbel schwer hinschreitende Thema bildete den dramatischen Höhepunkt des Konzerts und forderte einen eher spielerischen, auf virtuose Improvisation setzenden Ausklang geradezu heraus. Sein besonderes Verständnis für das Notenwerk des einstmaligen italienischen Geigenstars zeigte die Doppelbegabung Kaviniemi, der ursprünglich selbst die Laufbahn eines Konzertgeigers hatte einschlagen wollen, in seiner schließlich umjubelten Hommage an Niccolò Paganini. Mit fröhlichem Vogelgezwitscher aus einem kleinen Werk des Barockkomponisten Michel Corrette als Zugabe entließ Kalevi Kiviniemi nach kurzweiligen 45 Minuten sein Publikum.

Zum nächsten Konzert im Rahmen des 34. Landsberger Orgelsommers wird am Samstag, 6. Juli, um 11.15 Uhr Andreas Jetter, Dommusikdirektor an der Kathedrale von Chur, mit Werken von Johann Sebastian Bach, Achille Philip, Joseph Kromolicki und Joseph Jongen erwartet.

Themen Folgen