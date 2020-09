Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter der Freibäder

Im Landkreis Landsberg geht eine besondere Badesaison zu Ende. LT-Redakteur Thomas Wunder zieht Bilanz.

An diese Freibadsaison werden sich Besucher, Betreiber und Personal noch lange erinnern. Sie war ein Puzzleteil der Corona-Krise, die unser Leben so stark verändert hat. Irgendwann waren alle froh, dass die Freibäder überhaupt öffnen durften. Die Corona-Auflagen wurden dabei im Landkreis durchaus unterschiedlich umgesetzt. So wie es aussieht, werden sich die Konzepte von Stadtwerken und Landkreis im nächsten Jahr annähern – wenn das Coronavirus weitere Auflagen notwendig macht.

Nachbessern bei den Online-Tickets

Denn im Inselbad will man aus den Erfahrungen der Saison seine Lehren ziehen und nicht mehr nur allein auf den Verkauf von Online-Tickets (Ausnahme Senioren) setzen. In Kaufering und Thaining könnte es dagegen im Jahr 2021 zum Verkauf an der Kasse vor Ort auch ein Online-Angebot geben.

Der Gewinner sind die Besucher, die vor allem in Landsberg anfangs ihrem Frust über Öffnungszeiten, Online-Buchung oder geschlossene Duschen freien Lauf ließen. Doch die Stadtwerke besserten stetig nach und verlängerten die Saison entgegen früherer Angewohnheiten ebenso wie der Landkreis in Thaining und Kaufering.

Eine schwierige Saison - vor allem zum Start

So schwierig die Saison in den Freibädern war, so groß fällt der Dank an all jene aus, die das Badevergnügen heuer ermöglicht haben: die Schwimmmeister, die Rettungsschwimmer, das Kassenpersonal, die Kioskbetreiber und die Reinigungskräfte – um nur einige zu nennen.

