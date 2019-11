17:58 Uhr

Ein lauter Knall sorgt für Aufregung

Rätselraten im Landkreis Landsberg und der gesamten Region: Am Dienstagnachmittag war ein lauter Knall zu hören. Was die Polizei dazu sagt.

Ein lauter Knall hat am Dienstag gegen 17 Uhr in der Region für einen großen Schreck gesorgt. Sowohl in Greifenberg als auch in Dießen und Weilheim war der Knall zu hören. Im Internet berichten Nutzer aus Olching und Gilching, dass sie den Knall auch vernommen hätten.

Anwohner mehrerer Ammerseegemeinden schreiben im Netz, dass bei ihnen die Fensterscheiben vibriert hätten. Bei der Polizei Dießen war das Thema zwar bekannt, der Grund für den Knall aber nicht, ergab eine Nachfrage des Landsberger Tagblatts. (lt)

