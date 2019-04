25.04.2019

Ein neuer Kunstraum

Zum Start versteigert der Maler Claus Gödel ein Bild. Figürliche Malerei

Von Frauke Vangierdegom

„Namib“ heißt das Bild, das Claus Gödel im Rahmen seiner Atelier-Eröffnung am kommenden Samstag, 27. April, zugunsten der Nachbarschaftshilfe Dießen versteigern wird. Damit will der 1943 in München geborene Maler einen bedeutungsvollen Startpunkt für seinen neuen Kunstraum setzen. Bedeutungsvoll deshalb, weil der Signatur des Werkes zwei Punkte hinzugefügt sind. „Zwei Punkte bedeutet bei mir, dass es sich um eines meiner absoluten Lieblingsbilder handelt, von denen ich mich nur schwer trennen kann.“

In der Johannisstraße 16 hat Gödel seit wenigen Tagen einen rund 40 Quadratmeter großen Ausstellungs- und Verkaufsraum, in dem er in einer Dauerausstellung seine figurative abstrakte Malerei präsentiert. Bedeutungsvoll ist der Start dieser neuen Ära auch deshalb, weil Gödel gemeinsam mit seiner Frau Rita lange nach diesem Ort gesucht hat. „Wir leben in Pitzling, München oder Italien“, erzählt Gödel. In Dießen hätten sie aber immer einen bedeutsamen Ort der Kunst gesehen, von dem sie gerne ein Teil sein wollten. Maler habe er schon immer werden wollen, erinnert sich Gödel an seine Jugend zurück.

Mit seiner Ausbildung als Maurer Bauingenieur und Architekt habe er dann aber zunächst einen anderen Weg gewählt, die Kunst aber nie aus den Augen verloren. In seiner Familie mütterlicherseits habe es schon immer Baumeister gegeben, erklärt Gödel seine Affinität zur Architektur. 33 Jahre arbeitete Gödel als Entwurfsarchitekt bei Freiherr von Branca in München, bevor er im Jahr 2000 wieder intensiv zur Malerei zurückkehrte. Seither ist Claus Gödel freier Maler.

Alexander Raimund Freiherr von Branca war Architekt und Künstler. Unter seiner Regie entstanden berühmte Bauten wie die Neue Pinakothek in München, das Dante-Gymnasium oder die Olympia-Pressestadt, die Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl in Rom oder die Spielbank in Bad Füssing. Beeinflusst von Branca widmete sich Claus Gödel künstlerisch zunächst der abstrakten Architektur bevor die informelle, gestische Malerei Mittelpunkt seines Schaffens wurde. Wie jeder Maler durchlief auch Gödel in den gut 40 Jahren seiner künstlerischen Laufbahn verschiedene Phasen und Entwicklungen. „Es gab eine gelbe Phase, eine, in der ich meditativ-abstrakt gemalt habe oder eine, in der Linienbilder entstanden“, erinnert er sich.

Heute zeichnen ihn figürlich abstrakte Malereien aus, die er in seinem neuen Kunstraum präsentieren wird. „Natur und Mensch“ überschreibt Gödel die Arbeiten seiner aktuellsten Werkgruppen. Die aus Acrylfarben mit Farbpigmenten auf Leinwand, Malkarton oder Papier entstandenen Bilder sollen die philosophische Überlegung „die Natur verkörpert das Weibliche“ in einen künstlerischen Ausdruck bringen. „Der Mensch war und ist schon immer das Hauptthema in der Malerei“, sagt Gödel, der diesen Grundtenor in seiner poetisch-lyrischen Art auf der Leinwand zum Ausdruck bringt. Im Kunstraum Gödel gibt der Künstler einen Einblick in sein umfangreiches Werk. Mit zahlreichen Bildern und Skizzen aus den verschiedenen Schaffensperioden wird der Entwicklungsgang dieses zeitgenössischen Malers aufgezeigt.

Wer neugierig auf die Werke von Claus Gödel ist, der sollte sich den kommenden Samstag, 27. April, vormerken. Ab 14 Uhr eröffnen Claus und Rita Gödel den Kunstraum Gödel in der Johannisstraße 16 in Dießen mit einer Weinverkostung mit Weinen aus den Marchen in Italien. Um 16 Uhr beginnt dann die Versteigerung des Gemäldes „Namib“ zugunsten der Nachbarschaftshilfe Dießen. Die Erste Vorsitzende des Vereins, Sabine Krämer, wird anwesend sein und die Nachbarschaftshilfe vorstellen.

Themen Folgen