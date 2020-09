25.09.2020

Ein neuer Seelsorger am Klinikum

Hildegard Lauerer hat sich in Landsberg zehn Jahre lang um Patienten, Angehörige und Ärzte gekümmert. Jetzt nimmt sie ein Sabbatjahr. Was ihren Nachfolger mit dem Klinikum verbindet

Seelsorge ist eine Herzensangelegenheit für Hildegard Lauerer. Eine Berufung. „Mit Menschen in besonderen Momenten und Lebenssituationen in Berührung zu kommen, oft spannende und überraschende Gespräche zu führen, aber auch Halt zu geben und als objektive Person für die Patienten da zu sein – das ist für mich eine echte Ehre.“ Lauerer war zehn Jahre lang als Katholische Seelsorgerin am Klinikum Landsberg tätig. Jetzt will sie sich einen Traum erfüllen und ein Sabbatjahr nehmen, in dem sie Alaska und Kanada bereisen und in Patagonien wandern gehen möchte. Siegfried Aßmann hat ihre Aufgabe am Klinikum übernommen.

Eine Momentaufnahme hat Hildegard Lauerer nie vergessen: „Das Gesicht des Vaters bei der glücklichen Geburt seines Sohnes, nachdem die Erstgeborene tot geboren werden musste – und der Blick der Ehefrau auf ihren Mann.“ Momente wie diese berühren und erfüllen die Klinikseelsorgerin. Und es sind eben diese Momente, die ihren Wunsch, Seelsorgerin am Klinikum zu werden, untermauert haben, wie sie sagt. Geboren in Oberammergau und in Apfeltrach im Unterallgäu aufgewachsen, wusste die 58-Jährige nach einem sozialen Jahr in Brasilien, dass sie gerne Theologie studieren wollte. Das tat sie dann auch und fungierte anschließend als Seelsorgerin für die Diözese Augsburg.

Nach ihrem späteren zweiten Studium fürs Lehramt und drei Jahren in der Buchloer Realschule war der Wunsch, wieder in die Seelsorge zurückzukehren, groß – da kam die frei gewordene Stelle am Klinikum vor zehn Jahren sehr recht, erinnert sich Lauerer.

Fortan kümmerte sie sich um die Patienten des Klinikums und der kbo-Lech-Mangfall-Klinik im vierten und fünften Stock des Hauses (Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik). Ihre Hauptaufgabe: „Ansprechbar zu sein, wenn jemand ein Gespräch sucht, und zwar in allen Bereichen – für die Intensivstation bis zur Psychiatrie, für Schwerstkranke bis zu den Ärzten und Pflegekräften, oder einfach nur für Menschen, die jemanden außerhalb der Familie zum Reden suchen.“ Dabei hat sie immer das Prinzip der Klinikseelsorge eingehalten: „Ich komme nie mit einer Vorgabe, in welche Richtung das Gespräch gehen soll, ich rede nicht über Religion, wenn die Leute das nicht wünschen. Ich frage immer erst auch mich selbst: bin ich hier willkommen?“

Auf diese Weise betrat die studierte Diplom-Theologin und Pastoralreferentin jeden Tag im Klinikum immer wieder „eine neue Welt“, eine immer andere Atmosphäre in den Patientenzimmern. Und oft überraschten sie die Gespräche, die sich dann entwickelten. „Manchmal geht es auch nur um Fußball, leider selten um meinen leidgeplagten Verein Werder Bremen. Oder man lacht einfach zusammen. Manchmal erfährt man in diesen Gesprächen auch Geheimnisse, die sich jemand von der Seele reden möchte“, berichtet sie.

Natürlich gibt es aber auch viele traurige und schmerzhafte Momente. „Man muss sehr feinfühlig sein. Manchmal ist es schon eine große Herausforderung“, sagt sie. Gerade bei Sterbenden verlange der Beruf viel von einem ab. „Aber gerade in diesen Situationen spüre ich die Würde des Moments, ziehe mich auch immer wieder zurück, wenn Angehörige allein sein wollen und kann danach ein Ritual leiten, wenn das erwünscht ist.“

Nach ihrem Sabbatjahr wird Hildegard Lauerer, die in Augsburg wohnt, wieder zurückgehen in die Klinikseelsorge, nur an anderer Stelle. Besonders gerne denkt sie zu ihrem Abschied aus Landsberg an Pfarrer Adelhelm Bals zurück, der der „heimliche Klinikpfarrer ist“, und an die Offenheit und Liebenswürdigkeit der Mitarbeitenden.

Gut versteht sich Lauerer auch mit ihrem Nachfolger Siegfried Aßmann. Der 54-Jährige kommt ursprünglich aus Beckum bei Münster, wohnt aber seit 2007 mit seiner Frau und drei Kindern in Mindelheim. Er hat Diplom-Theologie in Augsburg studiert, eine Ausbildung zum Pastoralreferenten absolviert, ist katholischer Religionslehrer im Kirchendienst und leitete viele Jahre Ausbildungen und Fortbildungen im Religionspädagogischen Seminar des Bistums Augsburg.

Es waren gesundheitliche Gründe, die ihn zur Veränderung bewegten. Auf die neue Aufgabe im Klinikum Landsberg freut er sich nun sehr. „Im Klinikum sitze ich nicht mehr so viel, bewege mich mehr. Denn ich muss wegen meiner Krankheitsgeschichte mehr auf mich achten.“ Es reize ihn, Gesundheit und Beruf(ung) unter einen Hut zu bringen.

„Im Klinikum Landsberg durften meine Frau und ich übrigens bereits etwas ganz Besonderes erleben: Hier ist unsere Tochter Rosalia zur Welt gekommen.“ Ab September ist Siegfried Aßmann nun in Vollzeit als Klinikseelsorger in Landsberg tätig. Ihm zur Seite steht wie bisher auch die evangelische Pfarrerin Bia Ritter. (lt)

