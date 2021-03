vor 9 Min.

Ein neues Infosystem

In Landsberg werden jetzt Verspätungen von Bus und Bahn angezeigt

Hat mein Bus oder Zug Verspätung? Diese Frage stellen sich Pendler, Schüler aber auch Gelegenheitsfahrer immer wieder. Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Landsberg beantwortet ihnen jetzt ein neues Fahrgastinformationssystem diese Frage.

Über eine doppelseitige Großflächenanzeige in Form eines 55-Zoll- Bildschirms sowie LCD-Anzeigen mit LED-Beleuchtung an den Bussteigen werden die Fahrgäste unter anderem über aktuelle Fahrzeiten informiert. Bisher wurden dort lediglich die Sollzeiten und nicht die Ist-Zeiten angezeigt. Auf der Großflächenanzeige können zudem zusätzliche Informationen der Stadt aufgeführt werden, wie bei einem Pressetermin informiert wurde.

Die Steuerung der Anzeigen ist sowohl für die Stadt, den Landkreis als auch das Busunternehmen selbst via Internet-Zugriff möglich. So könne flexibel und unkompliziert auf Änderungen des Fahrplans in Echtzeit reagiert werden. Bis Ende Juli sollen weitere 90 Bushaltestellen im Stadtgebiet mit solarbetriebenen Displays ausgestattet werden. Die Anzeigen seien alle barrierefrei und könnten auf Knopfdruck sogar vorgelesen werden.

Die Erneuerung des seit dem Jahr 2000 bestehenden Fahrgastinformationssystems wurde bereits im Juli 2017 vom Stadtrat beschlossen. Die Umsetzung hatte sich allerdings immer wieder verzögert – zuletzt coronabedingt, weil unter anderem die Lieferung von Halbleitern für die Anzeigen ins Stocken geraten war. Die Kosten für das neue System liegen bei rund 65000 Euro. Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten für die Anzeigen am Zentralen Omnibusbahnhof.

„Schnelle, zuverlässige Infos über den Fahrplan sind neben Frequenz und Servicequalität die wichtigsten Parameter, wenn es darum geht, Fahrgäste zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu motivieren“, waren sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Landrat Thomas Eichinger einig. (wu)

