Ein promovierter Volkswirt rappt in Landsberg

„Das Ding Ausm Sumpf“ bringt Leben in einen verregneten Abend an der Landsberger Lechpromenade. Viele fanden diese Musik echt toll

Von Dominik Heller

Graue Regenwolken verdunkeln den Himmel. Die wenigen Menschen, die sich im Peter-Dörfler-Weg und am Flößerplatz aufhalten suchen Schutz vor dem Regen. Eigentlich sollte am Donnerstag das musikalische Highlight des Landsberger Sommers am Lech auftreten: der Rapper „Das Ding Ausm Sumpf“.

Einige abenteuerliche Soli

Der Auftritt werde sich ein wenig verzögern, sagt Bastian Georgi, der mit seiner Firma Rebelz Sound den Landsberger Sommer veranstaltet. „Um halb neun soll es aufhören zu regnen. Wenn nicht, spielen die trotzdem, dass ist denen egal“, sagt er. Als um 20.30 Uhr der Regen dann tatsächlich aufhört legt der Rapper auf der Bühne am Flößerplatz los. Neben seinen Beats, die aus den Boxen dröhnen, wird er von einem Gitarristen begleitet. Mit der verstärkten Akustikgitarre spielt er live – für eine Rap-Gruppe eher ungewöhnlich – steuert in einigen Liedern abenteuerliche Soli bei.

Zuschauer machen trotz des Wetters mit

Auch wenn es kalt ist und zwischendurch wieder regnet, haben sich einige Menschen vor der Bühne versammelt, die nun im Takt zur Musik wippen. Das „Ding Ausm Sumpf“, der eigentlich promovierter Volkswirt ist und Stefan Mühlbauer heißt, schafft es, trotz des Wetters die Zuschauer zu animieren.

Immer wieder wendet er sich mit kurzen Freestyle-Passagen direkt an das Publikum. Für ein Lied klettert er sogar von der Bühne und rappt direkt vor den Zuschauern. Die Musik des 35-Jährigen kommt beim Publikum gut an: „Ich habe davor noch nie etwas von dem gehört, aber ich finde die Musik echt toll“, sagt Sascha Mühlegg.

Auch die älteren Zuschauer sind begeistert

Auch etwas ältere Zuschauer sind vom Rapper überzeugt. „Das ist mal was anderes“, sagt Bernd Biolik. Cornelia Biolik erzählt, sie finde die Musik auch toll, sie seien jedoch eigentlich wegen des Flairs zum Landsberger Sommer gekommen und hätten gar nicht gewusst, dass eine Band spiele. „Ich habe kaum Werbung für das Event gesehen. Plakate wären gut gewesen, dass man wüsste, was geboten ist“, erzählt sie.

Passend zu seinem Auftritt rappt „Das Ding Ausm Sumpf“ in dem Lied „Heute“: „Heute mach ich mir meine eigenen Regeln, wie die Kirche oder die Fifa und genieße mein Leben.“

Denn die Band und die Zuschauer haben dem Wetter getrotzt und das beste aus einem verregneten Abend gemacht.

