vor 50 Min.

Ein starkes Team auf sechs Beinen

Christiane Schütz ist die „Stille Heldin“ im April: Mit ihrem Hund Bommel besucht sie im Magnusheim in Holzhausen Menschen mit Behinderung.

Von Ulrike Reschke

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne großes Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die ehrenamtlichen Bürger, ohne die das Gemeinwohl nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute: Christiane Schütz aus Schwabhausen.

Neugierig und nervenstark

Sie ist neugierig, freundlich, offen und nervenstark: Miss Watson, genannt Bommel. Durch ihr soziales Wesen ist sie der ideale Hund für den Kontakt mit behinderten oder ängstlichen Menschen. Für ihr Frauchen Christiane Schütz war sie der Schlüssel zu einer neuen Aufgabe, nachdem deren Lebensplanung wegen einer schweren Erkrankung plötzlich aus den Fugen geraten war.

Als sie noch berufstätig war, arbeitete die heute 40-Jährige als Altenpflegerin. Nach der Diagnose im Jahr 2009 wechselte sie vom Pflegebereich in die Seniorenbeschäftigung. Doch auch das fiel ihr zunehmend schwer. „Altenpflege war mein Traumberuf. Ich mag es, Leute zu verhätscheln“, erzählt sie, „2007/08 hatte ich sogar noch eine Fachkraftausbildung in Gerontopsychiatrie gemacht“.

Eine sinnvolle Aufgabe fehlte

2012 schließlich machte Christiane Schütz, bestärkt durch ihre Familie, den Schritt aus dem Berufsleben. Doch dann fehlte eine sinnvolle Aufgabe – nur der Haushalt und die drei Hunde, die sie zusammen mit ihrer Frau hat, füllten sie nicht aus. Eine Freundin, die im Magnusheim arbeitet, brachte Christiane Schütz auf die Idee, es mit der damals sechs Monate alten Bommel als Besuchshund zu versuchen. Seit drei Jahren besuchen sie behinderte Menschen im Magnusheim.

Damit eröffnete der Vierbeiner nicht nur seinem Frauchen eine neue Perspektive, sondern auch den Besuchten. Diese freuen sich immer riesig, wenn Bommel kommt. „Wir gehen bei jedem Wetter nach draußen“, sagt Christiane Schütz. Da die Bewohner des Magnusheims Schwierigkeiten hatten, den Namen des Hundes auszusprechen, wurde aus Miss Watson „Bommel“.

Vier Frauen zwischen 28 und 70

Vier Frauen zwischen 28 und 70 Jahren besuchen die beiden. Jede bekommt alle zwei Wochen eine Stunde „Bommelzeit“. „Tiere sind ganz wichtig, allein durch ihr Da-Sein“, sagt Christiane Schütz. Ihre Schützlinge dürfen Bommel an der Leine führen und Leckerlis verabreichen.

Wichtig sei, dass sie dabei erkennen: „Ich kann alleine etwas“, sagt Schütz. Das Zusammensein mit Bommel stärke das Selbstwertgefühl. Über den Hund als Eisbrecher vertrauen die Behinderten Christiane Schütz viel an. Auch vergessen sie zum Teil ihre Zwänge, die sie im Alltag einschränken. Von Demenz bedrohten Menschen können Hunde helfen, sich Namen besser zu merken.

Die Besuche sind für Frauchen und Hund harte Arbeit, auch wenn beiden die Bewegung an der frischen Luft guttut. „Bommel muss immer präsent sein, sich immer anfassen und drücken lassen“, sagt Christiane Schütz. Ein Highlight ist es, wenn Bommel und ihr Frauchen in der Seniorenbetreuung vorbeischauen. „Die freuen sich so, Herz und Augen gehen auf.“ Rund um das Magnusheim ist Bommel bekannt wie der bunte Hund. Alle kennen sie, sind besorgt um sie. Schütz sagt: „Wenn Bommel etwas fehlt, muss ich vorsichtig sein, was ich erzähle.“ Als der Hund ein Problem mit den Ohren hatte und behandelt werden musste, habe das die Behinderten stark beschäftigt.

Eine weitere Aufgabe

Neben dem Besuchsdienst hat Christiane Schütz eine weitere ehrenamtliche Aufgabe – jedoch ohne Unterstützung durch den Hund: Als Alltagsbegleiterin betreut sie zwei- bis dreimal monatlich eine Dame, die nicht alleine einkaufen oder ins Kino gehen kann und bei der Hausarbeit Hilfe braucht. „Wir sind wegen unserer Krankheiten beide sehr langsam, das passt gut“, berichtet Christiane Schütz.

Vielen weiteren Menschen im Magnusheim würde ein Besuchshund guttun, weiß Christiane Schütz. Sie wünscht sich, dass Hundehalter, die wissen, dass ihr Tier die Anforderungen an einen Besuchshund aushält, mit ihr Kontakt aufnehmen (E-Mail: christiane@4pfoten-2beine.de). Ziel ist es, ein Netzwerk aufzubauen, um zusammen noch mehr Menschen eine Freude zu machen.

Themen Folgen