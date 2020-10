vor 47 Min.

Ein sterbender und ein geretteter Schwan in Landsberg

Plus Zwei Schwäne landen in einem Garten in der Nähe des Altöttinger Weihers in Landsberg. Nur einem kann geholfen werden.

Von Stephanie Millonig

Tierdrama nahe des Altöttinger Weihers in Landsberg: Im Garten von Familie Brunnacker sind am Dienstag zwei Schwäne gestrandet. Für einen der beiden Vögel gab es kein Happy End.

Kurz vor 9 Uhr entdeckte Ingrid Brunnacker die beiden Schwäne. Einer sei gelegen und habe immer wieder den Kopf gehoben und ein wenig in den Boden gepickt. Er sei kurz darauf verendet. „Der andere ist immer wieder um ihn herumgegangen.“

Der Hals ist noch etwas dunkel, vermutlich handelt es sich bei diesem Höckerschwan um ein Jungtier. Bild: Julian Leitenstorfer

Über Anrufe bei Polizei und Feuerwehr gelangte die Information zum städtischen Forstamt, das zwei Mitarbeiter schickte, die den toten Schwan mitnahmen. Die beiden Forstleute hätten sich gewundert, wie die Schwäne in den Garten gekommen seien, erzählt Ingrid Brunnacker. Denn die Tiere bräuchten eine lange Lande- und Startbahn.

Zwei Forstleute holen den Kadaver

Der Kadaver wird nicht untersucht, das hat Ingrid Brunnackers Tochter Beate Beck erfahren. Denn es gebe derzeit keine entsprechende Vogelkrankheit, die das nötig mache. Der tote Schwan war weg, doch was tun mit dem noch lebenden Tier? Der Rat der Forstleute: Den Schwan langsam in den etwa 250 Meter entfernten Altöttinger Weiher lotsen.

Dem noch etwas dunklen Hals nach zu schließen, handelt es sich um ein Jungtier. Ingrid Brunnacker wollte dem Tier zuerst einmal die Möglichkeit geben, zu trauern und sich auszuruhen. Doch der Schwan versuchte, unter dem Zaun hindurchzukriechen. Und so machten sich die beiden Frauen und Ingrid Brunnackers Ehemann Karl daran, den Schwan zum Altöttinger Weiher zu leiten – ausgerüstet mit Besen und Rechen, um ihn lenken zu können. Kam man ihm zu nahe, fauchte er. Ansonsten watschelte er ruhig zwischen den Menschen. Nach zehn Minuten war es doch geschafft und der Schwan glitt ins Wasser.

Geschafft: Ingrid Brunnacker (links) und ihre Tochter Beate Beck haben den Schwan bis zum Altöttinger Weiher gebracht. Bild: Julian Leitenstorfer

Der Höckerschwan fällt unters Jagdrecht, wie der Jagdberater der Regierung von Oberbayern, Paul Zahn aus Scheuring, dem LT sagt. Bei toten Wildtieren, die unters Jagdrecht fallen, habe der jeweilige Jagdpächter ein Aneignungsrecht, aber keine Aneignungspflicht. An Straßen müsse sich der Straßenaufwandsträger kümmern. Paul Zahn rät dazu, sich bei der Gemeinde zu erkundigen, wenn ein großes Wildtier im Garten verendet.

Dass der lebende Schwan nicht einfach losfliegen konnte, bestätigt auch Paul Zahn. „Höckerschwäne brauchen 50 bis 70 Meter zum Starten.“

Der verirrte Schwan ist wieder glücklich im Wasser. Bild: Julian Leitenstorfer

Themen folgen