vor 47 Min.

Ein vorzüglicher Schilderer der Natur

Akte, Porträts und Landschaften des Impressionisten Paul Paede im Studio Rose

Von Dagmar Kübler

Wer den deutschen Impressionisten Paul Paede kennenlernen möchte, hat dazu nun die Gelegenheit: Viele Leihgaben machen es möglich, dass im Studio Rose in Schondorf die bislang größte Ausstellung mit 60 Bildern gezeigt werden kann. Mit rund 120 Personen platzte das Studio bei der Vernissage vergangenen Freitag fast aus allen Nähten. „Es sind so viele gekommen, wie wir uns erhofft hatten. Gerechnet hatten wir allerdings nur mit 40 Personen“, freute sich Herrmann in seiner Ansprache.

Paul Paede lebte mit seiner 22 Jahre jüngeren Frau Olga und den beiden Söhnen in München. Jedoch gehörten, insbesondere in den Sommermonaten, Greifenberg und Schondorf zu den Rückzugsorten der Familie. Dort fand er viele Motive in der Natur, aber auch die Menschen inspirierten ihn zu Porträts und Akten. „Ähnlich wie alle modernen Landschaftsmaler - Gauguin, Cezanne, van Gogh - „ihre“ Landschaft gefunden haben, fand Paede „seine“ am Ammersee“, schreibt Dobler im Ausstellungskatalog, der mehr Bilder zeigt, als die Ausstellung fasst. So zeigen die Landschaftsbilder eine „Hinterlandschaft von Schondorf mit Birke“, eine Gegend ohne die Einwirkung von Menschen, gemalt mit flirrenden Farben, ein „stilles Wasser bei Windach“, aber auch eine Landschaft bei Türkenfeld.

Im Bild „Stürzerhaus in Schondorf“ hat Paede die Unterkunft am See festgehalten, in die sich die Paedes gern einquartiert haben. So idyllisch wie auf dem Bild sei es jedoch nicht immer gewesen, war von Paedes Enkelin Henrike Paede, die die Vernissage mit Stephanie Knauer musikalisch gestaltete, zu erfahren: Nebenan wohnte der Komponist Hans Pfitzner, der eine schwierige Persönlichkeit gewesen sei.

Landschaft und Akt verbindet Paede in seinem Bild „Am Bach“. Dabei nehme er die Natur nicht als Staffage, sondern als Bühne, erklärte Dr. Jörg Daur, stellvertretender Direktor des Museums für Moderne und Zeitgenössische Kunst in Wiesbaden. „Der Akt nimmt das Auge ein, jedoch wünscht sich der Betrachter gleichzeitig, die Frau möge beiseitetreten, damit die Spiegelung im Bach besser betrachtet werden kann.“ Häufiges Motiv seiner Akte – diese Passion hatte Paede schon während seines Kunststudiums gefunden, wohl auch, weil sie eine gute Einnahmemöglichkeit war, so Daur – war seine Frau Olga. Eindrucksvoll malte er aber auch Menschen aus dem Volk, ohne zu beschönigen, wie bei dem Bild „Bäuerin“. Freude an lebendigen Farbkontrasten zeigt „Mädchen aus Dießen“. Tatsächlich war diese junge Frau im Kahn mit den kastanienbraunen Zöpfen und dem selbstbewussten Blick „s’Müller Hannerl aus Schondorf“, später eine verheiratete Sedlmair, erzählt Christl Sedlmair, ihre Tochter, dem LT. Sedlmair ist zur Vernissage gekommen, um nach weiteren Bildern Ausschau zu halten, für die ihre Mutter Porträt gestanden hat. „Ein späteres Bild von ihr wurde sogar im Münchner Glaspalast ausgestellt“, so Sedlmair. Das Kleid des Mädchens habe dessen Mutter selbst genäht. Ihr Vater war Bildhauer und Kunstmaler, so entstand die Verbindung zu Paede. Über den Menschen Paul Paede, geboren 1868 in Berlin, gestorben 1929 in München, ist wenig bekannt. Auch seine Nachfahren, anwesend waren die Enkel Angelika Teichmann, Kornelia Paede-Feja, Henrike und Alexander Paede, wissen wenig über ihn. Nach seinem Tod sei er in Vergessenheit geraten, die wissenschaftlichen Untersuchungen Doblers hätten ihn nun wieder ins Licht gerückt, so Daur. „Paede war ein vorzüglicher Schilderer der Landschaft der Region. Er hat ihr ein impressionistisches Gesicht gegeben.“

Die Ausstellung im Studio Rose ist bis zum 23. Juni täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

