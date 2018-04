vor 3 Min.

Einbrecher schlagen nicht mehr so oft zu

Welche Verbrechen wurden im Jahr 2017 begangen? Die Polizei Landsberg legt ihre Bilanz in Sachen Kriminalität vor und hat eine ganz spezielle Bitte an die Bürger.

Von Dominic Wimmer

Auch wenn das Sicherheitsgefühl mancher Bürger im Landkreis Landsberg gesunken ist: Die Zahl der Straftaten ist im Zuständigkeitsbereich der Polizei Landsberg im vergangenen Jahr zurückgegangen. Insgesamt wurden 3258 Straftaten erfasst, was einen Rückgang von 1,1 Prozent bedeutet. Das geht aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik hervor. Vor allem bei den Wohnungseinbrüchen gibt es einen erfreulichen Trend.

Michael Strohmeier, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Landsberg, spricht beim Blick auf die Kriminalstatistik 2017 von einer erfreulichen Entwicklung. Gleichzeitig betont er aber auch: „Trotzdem wurden 3258 registrierte Straftaten begangen und für jede gibt es auch ein Opfer.“

Die Anzahl der Betrugsfälle sinkt

Aufteilen lassen sich die Straftaten unter anderem in Diebstähle. Sie machen mit 830 Fällen (2016: 871) rund ein Viertel aus. Körperverletzungen wurden im vergangenen Jahr mit 302 (274) knapp zehn Prozent mehr registriert. Ebenfalls angestiegen ist die Zahl der Drogendelikte (von 221 auf 234) – hierbei wurden 228 Tatverdächtigte ermittelt. Stark rückläufig sind die Betrugsfälle (512 auf 412).

Während besonders 2016 Einbrecher im Landkreis für Schrecken sorgten, sank die Quote der Wohnungseinbrüche im Vergleich zu 2016 um fast 40 Prozent. In diesem Bereich wurden 29 Fälle von der Polizei Landsberg registriert. Gestiegen ist im Gegenzug die Aufklärungsquote bei den Einbrüchen. In mehr als jedem dritten Fall (34,5 Prozent) führte die Spur zum Täter. 2016 waren es lediglich 25 Prozent.

Die Polizei braucht Zeugen, die sich melden

Im Hinblick auf alle registrierten Straftaten muss die Polizei Landsberg bei der Aufklärungsquote einen leichten Rückgang verkraften (um 0,3 auf 64,1 Prozent). Aber: Trotzdem bedeutet das die dritthöchste Aufklärungsquote seit dem Bestehen der Polizei Landsberg, weist die Statistik aus. Hierzu sagt Michael Strohmeier: „Diese zu halten oder gar zu verbessern, wird die Aufgabe sein, der wir uns stellen müssen.“

Hierbei könne auch die Bevölkerung ein Stück weit helfen. „Denn wir sind bei vielen Straftaten auf die Unterstützung der Bürger angewiesen. Daher bitte ich auch mit Nachdruck, dass sie Beobachtungen die ihnen ’nicht normal’ oder verdächtig erscheinen, ihrer Polizei mitteilen“, so Strohmeier. Die Beamten könnten nicht überall zur gleichen Zeit sein – „vermutlich wollen wir das auch alle nicht“. Aber zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle könne man oft nur durch eben solche Infos sein.

Welche Straftaten begehen Zuwanderer?

Nicht enthalten in den 3258 Straftaten, die im vergangenen Jahr begangen wurden, sind Verkehrsstraftaten. Wenn man von dieser Anzahl auch noch die Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz oder Asylverfahrensgesetz abzieht, sinkt diese Zahl auf 3156 Straftaten. Betrachtet man die Nationalitätenstruktur bei den Tatverdächtigen, weist die Statistik einen Prozentsatz von 30,4 Prozent an Tätern aus dem Ausland auf. Das bedeutet ein Plus von fünf Prozent. 458 nichtdeutsche Tatverdächtige wurden ermittelt.

Sie stammen vorwiegend aus Afghanistan (47), Syrien oder dem arabischen Raum (38) sowie aus Nigeria (37). Auch weshalb die Zuwanderer mit dem Gesetz in Konflikt gerieten, kann man der Statistik entnehmen: In 97 Fällen ging es um Körperverletzung, in 33 Fällen um Rauschgift, in 24 um Diebstahl und in acht Fällen um Sexualdelikte.

