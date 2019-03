vor 37 Min.

Einbrecher stehlen Bargeld aus Tresor

Unbekannte haben in einem Geschäftsgebäude in Obermeitingen einen Tresor aufgebrochen.

Die Täter schlagen im Gewerbegebiet in Obermeitingen gleich mehrmals zu. Wie sie in die Gebäude gekommen sind.

Von Thomas Wunder

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Geschäftsgebäude in Obermeitingen eingedrungen. Das Tatwerkzeug hatten sie sich offenbar bei einem vorhergehenden Einbruch beschafft.

Erst vor wenigen Tagen haben Einbrecher in Denklingen zugeschlagen: Denklingen: Unbekannte brechen in mehrere Firmen ein

Die Räume durchsucht

Wie die Polizei meldet, drangen mindestens zwei Einbrecher zwischen 0.20 und 3.20 Uhr über ein Lieferantentor in das Geschäftshaus an der Elias-Holl-Straße ein und durchsuchten die Räume von zwei dort ansässigen Unternehmen. In einem Fall wurde ein Tresor aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet. Das dafür notwendige Werkzeug wurde nach Spurenlage kurz zuvor aus einem Anwesen in Tatortnähe gestohlen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter Telefon 08141/612-0 entgegen.

Themen Folgen