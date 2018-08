vor 33 Min.

Eine 71-jährige Frau stirbt beim Baden

Alle Rettungsversuche brachten nichts mehr: eine 71-Jährige ist beim Baden in Weilheim gestorben.

Beim Schwimmen im Dietlhofer See in Weilheim bekommt die Seniorin plötzlich gesundheitliche Probleme. Alle Rettungsaktionen bleiben erfolglos.

Eine 71-jährige Frau ist bei einem Badeausflug in Weilheim gestorben. Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr bekam die Frau beim Schwimmen im Dietlhofer See akute gesundheitliche Probleme, teilt die Polizei mit.

Ihre Begleiterin zog sie auf eine Badeinsel

Ihrer Begleiterin gelang es, die 71-Jährige auf eine schwimmende Badeinsel in der Nähe zu ziehen. Dort verlor die ältere Dame das Bewusstsein. Mehrere Helfer, die hinzukamen, führten Reanimationsmaßnahmen durch, bis die Wasserwacht einen Notarzt zu der Badeinsel gebracht hatte.

Doch auch der Arzt konnte der Frau nicht mehr helfen, sie starb. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Untersuchungen in dem Fall.

Die Kripo ermittelt

Der Kriminaldauerdienst aus Weilheim übernahm die Sachbearbeitung des Todesfalles. Für die Ermittler deutet alles auf eine internistische Ursache für den Tod der 71-Jährigen hin, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. (lt)

