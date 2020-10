13:02 Uhr

Eine Anwältin leitet jetzt die Verwaltung in Schondorf

Plus Ralf Müller, der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Schondorf, geht nächstes Jahr in Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist schon da. Sie ist eine ehemalige Bürgermeisterin.

Von Frauke Vangierdegom

In der Leitung der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schondorf gibt es einen Wechsel. Ab sofort steht eine Anwältin an der Spitze der VG, zu der die Gemeinden Eching, Greifenberg und Schondorf gehören. Sie folgt auf Ralf Müller, der im nächsten Jahr nach über 30 Jahren Tätigkeit in der VG Schondorf in den Ruhestand geht.

Die neue Geschäftsstellenleiterin ist die 51-jährige Sandra Meissner. Sechs Jahre (von 2014 bis 2020) war sie ehrenamtliche Bürgermeisterin in Kottgeisering. Davor saß sie von 2008 bis 2014 im Gemeinderat der Gemeinde am Ampermoos. „Ich habe nicht mehr als Bürgermeisterin kandidiert, weil ich meinen beruflichen Werdegang wieder stärker in den Vordergrund stellen wollte“, sagt die Mutter von vier Töchtern im Gespräch mit dem LT. Als Anwältin für Familien- und Erbrecht arbeitet Meissner nach ihrem Wechsel zwar nach wie vor nicht, aber sie ist davon überzeugt, in „der großen Bandbreite an Themen“ ihre berufliche Erfüllung zu finden.

Was ihren Wohnort mit ihrem Dienstort verbindet

„Ich habe als Bürgermeisterin in Kottgeisering viel Erfahrung sammeln können, was die Verbindung zwischen Verwaltung, Politik und Bürger betrifft“, sagt Meissner und fügt an: „Die Verwaltungsgemeinschaft in Schondorf hat mein Interesse geweckt, weil die Größenordnung und auch die Strukturen denen in meiner Heimatgemeinde sehr ähnlich sind.“ Kottgeisering ist Teil einer VG, zu der auch die Gemeinden Schöngeising und Grafrath gehören. Aber nicht nur das: Schondorf liege in idealer Entfernung zu ihrem Heimatort und vor allem in einer Gegend, die sie sehr liebe. „Ich bin schon unzählige Male den Weg von Eching nach Schondorf gelaufen“, sagt Meissner, die in München geboren und aufgewachsen ist und seit 1990 in Kottgeisering lebt.

Bürgernähe – ein Schlüsselwort im Wortschatz der 51-Jährigen. „Das ist mir eine Herzensangelegenheit, die ich natürlich auch in meinem neuen Wirkungskreis vorantreiben möchte.“ Den steten Austausch zwischen Politik, Verwaltung und Ehrenamt auf Augenhöhe gelte es stets im Blick zu haben. „Die Bürger sollen bei uns mit einer Lösung aus dem Büro gehen“, beschreibt Meissner ihre Intention. Ein Ziel, das sie sich im Übrigen auch gesetzt hatte, als sie sich dazu entschied, sich als Kandidatin der Freien Wähler für das Amt der Landrätin im Landkreis Fürstenfeldbruck zu bewerben. 10,4 Prozent der Stimmen konnte sie im März für sich verbuchen, während der seit 1996 amtierende CSU-Landrat Thomas Karmasin mit 52,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt wurde.

Ab Mittwochabend ist Sandra Meissner offiziell im Amt

In der VG Schondorf ist Meissner seit 1. Oktober im Amt, in der Sitzung der VG wird sie heute Abend offiziell eingeführt. „Jetzt muss ich aber erst einmal ankommen und mich einfinden“, betont Meissner. Ob ihr mit ihrer neuen Aufgabe wieder mehr Freiraum dafür bleibt, ihren Hobbys nachzugehen wird sich zeigen. Wann immer es ihr als Verwaltungschefin, Mutter und Ehefrau möglich ist, will sich Sandra Meissner Zeit nehmen für Aufenthalte in der Natur, zum Lesen oder für Kunst und Kultur.

