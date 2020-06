vor 49 Min.

Eine Ausstellung, die die Besucher zusammenzucken lässt

„Kunst hält Wache“ – so lautet das Motto einer Aktion im Landsberger Frauenwald, um an 75 Jahre Frieden im eigenen Land zu erinnern. Das Bild links zeigt Initiator Franz Hartmann aus Issing bei der Eröffnung mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Rechts: eine Installation von Wolfram P. Kastner.

Die Schau „Kunst hält Wache – 75 Jahre Frieden im eigenen Land“ im Landsberger Frauenwald ist gestartet

Sehr oft ist alles sehr schön in Landsberg. Manchmal einfach zu schön. Zu glatt. Und damit ist nicht nur die Fassade gemeint, sondern auch die lokale Kultur und Kunst. Es gibt wenig, an dem man sich reiben kann. Dabei regt Kunst im besten Sinne zum Nachdenken an und inspiriert eine eigene Gedankenwelt, sie berührt oder stößt ab, aber sie lässt einen nie kalt. Und genau das gelingt der am Montag eröffneten Kunstausstellung „Kunst hält Wache – 75 Jahre Frieden im eigenen Land“: insgesamt hervorragend kuratiert, jeder einzelne Raum, der von Künstlern oder einem (Schul-)Kollektiv bespielt wird, emotional oder intellektuell bewegend. Darüber hinaus entsteht durch den maroden Charme der im Zweiten Weltkrieg geplanten Munitionsfabrik im Frauenwald ein unvergleichlich morbides Ambiente, welches das Thema „Krieg und Frieden“ kongenial aufgreift.

Man sollte sich Zeit nehmen für diese Ausstellung. Auch beim zweiten, dritten und vierten Durchlauf gibt es immer wieder etwas zu entdecken. Man sollte auf die Details achten, mal hinter Vorhänge und Absperrungen schauen, sich hinsetzen und den Geschichten der Videoinstallationen lauschen. Und wenn man an einem bestimmten Hebel zieht, nicht allzu sehr erschrecken, wenn die Klappe unter dem Galgen fällt. So muss es sich damals angehört haben bei einer Exekution.

Insgesamt werden empfindliche Personen wohl mehr als einmal zusammenzucken, denn schön im ästhetischen Sinne ist etwas anderes. Diese Ausstellung ist anstrengend im positivsten Sinne. Sie fordert nicht nur dazu auf, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, sondern warnt vor möglichen Demokratiedefiziten in der Gegenwart, vor dem Missbrauch der Sprache im reaktionären, aber ökologisch ummantelten Umfeld sowie vor der vermeintlichen Sicherheit in Friedenszeiten. Man kann nur jedem gesellschaftspolitisch interessierten Menschen empfehlen, die kommenden zehn Tage zu nutzen, um sich von den mehr als 30 Kunstprojekten berühren zu lassen. (felt)

– 75 Frieden im eigenen Land“ geht von Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 28. Juni, von 10 bis 22 Uhr, für Schulklassen auch nach Anmeldung außerhalb der Öffnungszeiten.

