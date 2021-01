vor 19 Min.

Eine Corona-Mutation erreicht den Landkreis Landsberg

Überraschende Nachrichten: Eine Coronavirus-Mutante wurde schon vor einigen Wochen im Landkreis Landsberg nachgewiesen.

Von Frauke Vangierdegom und Dominic Wimmer

Die britische Coronavirus-Mutante (Variante B.1.1.7) hat den Landkreis Landsberg erreicht. Entsprechende Meldungen hat das Landratsamt Landsberg am Donnerstagmorgen unserer Zeitung bestätigt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch wurde der Erreger bislang in München, Erding, Bayreuth, Passau sowie in den Landkreisen Landsberg und Dingolfing registriert.

Wie Wolfgang Müller, des Landratsamtes Landsberg, sagte, war die Mutante im Dezember aufgetreten. Das Landratsamt wisse davon aber auch erst seit zwei Tagen. Kontakte zu anderen habe die betroffene Person nicht gehabt.

Die aktuellen Corona-Infektionszahlen laut Robert-Koch-Institut verzeichnen einen Anstieg um 14 Fälle im Vergleich zum Vortag. Damit liegt der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert aktuell bei 59,8. Diese Kennzahl gibt die Infektionszahlen über sieben Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, wider. Am Mittwoch hatte dieser Wert noch bei 52,4 gelegen.

