Eine Dießenerin leiht den Hollywoodstars ihre Stimme

Plus Elisabeth Günther aus Dießen ist Schauspielerin und „verleiht“ ihre Stimme an Hollywoodstars. Was die Schule ihrer Kinder mit ihrer Karriere zu tun hat.

Was haben Liv Tyler, Helena Bonham Carter, Diane Keaton, Andie MacDowell und Cate Blanchett gemeinsam? Oder auch die Serie „ Game of Thrones“ und die Lenor-Werbung? Zwei Rätselfragen, die nur im Deutschen verstanden und sinnvoll beantwortet werden können, denn es geht um das gesprochene Wort – die Stimme. Für die eingangs genannten Stars und viele weitere internationale Schauspielerinnen steht in der deutschen Synchronisation Elisabeth Günther aus Dießen am Mikrofon. Wir haben mit ihr über ihre anspruchsvolle Arbeit gesprochen.

Hört man die in Dießen lebende Schauspielerin sprechen, wird verständlich, wie sprühend, melodisch, beweglich und lebendig ihre Stimme ist. Und diese Gabe ist Voraussetzung für die Arbeit als Synchronsprecherin. „Ich habe da ein Talent, wusste es aber selbst gar nicht, bis zu dem Zeitpunkt, als ich es ausprobiert habe. Das war etwa mit 24, als ich nach mehreren erfolgreichen Jahren an der Bühne erstmals auch Rollen abgesagt habe. Es war so eine Zeit, in der mir ,Schulterklopfkomödien’ angeboten wurden, und darauf hatte ich keine Lust. Lieber habe ich Blut für Ärzte ausgefahren, Teller in einer Pizzeria gewaschen oder mit Babysitting Geld verdient. In dieser Lebenssituation sprachen mich Kollegen an und meinten: Probier’s doch mal.“

Binnen weniger Monate startete ihre Karriere durch

Ihr Debüt war ein voller Erfolg. „Innerhalb von sechs Monaten“, erzählt Elisabeth Günther, „hatte ich so viele Engagements, dass ich gar nicht wusste, wie ich das bewerkstelligen sollte.“ Ihr Talent hat Elisabeth Günther bereits mehrere Preise beschert, zuletzt 2019 für „herausragende Darbietungen“ von den „audible Studios“, für die sie bereits eine ganz Reihe von Hörbüchern eingesprochen hat.

Nach ihrem Erfolgsrezept gefragt, sagt die 55-Jährige: „Sprache ist Musik, und jeder Mensch hat seine eigene Musik. Man muss musisch sein. Als ich als Kind Klavierunterricht hatte, habe ich mich vor dem Notenlesen gedrückt und meine Lehrerin immer gebeten, mir die Melodie vorzuspielen, so konnte ich nach dem Gehör das Stück wiederholen. Beim Synchronsprechen ist das genauso, in meinem Kopf ist die Musik der Schauspieler und dann kann ich sie repetieren.“

Worauf kommt es beim Synchronsprechen an?

Die Schauspielerei tritt bei den vielen Sprecherrollen zu Elisabeth Günthers Bedauern seit vielen Jahren in den Hintergrund. Zugleich ist sie froh, nicht allein auf Engagements bei Film und Bühne angewiesen zu sein, denn das ginge mit vergleichsweise langen Zeiträumen einher, die sie von ihrer Familie getrennt wäre.

Als Mutter von vier Kindern, Linus (25), Béla (24), Lovis (15) und Alvar (11), ist für sie klar, „die Kinder sind die erste Geige, mein Beruf die zweite“. Mit den beiden Jüngeren war sie bis vor nicht allzu langer Zeit für ein knappes Jahr in Australien. „Ich wollte, dass sie mal rauskommen und zwar in ein englischsprachiges Land, damit wir danach in der Schule dieses Fach abhaken können.“

Familiäre Bande zogen sie in die Nähe von Sydney, und in Kurrajong, „einem Örtchen mit 4000 Einwohnern, 60 Kilometer landeinwärts“ fand sich eine geeignete Bleibe, die sie mit Möbeln und Trödel einrichtete. „Die Australier sind so offen und nett, man wird toll aufgenommen und unterstützt.“ Das Teuerste an diesem Jahr seien die dort üblichen Schulgebühren gewesen, erzählt sie, aber eben diese „waren natürlich unvermeidlich“.

Woran die Dießenerin derzeit arbeitet

Und wie das Leben so spielt, stellte sich nach einigen Wochen heraus, dass eine Klassenkameradin ihres Sohns Alvar die Tochter des renommierten, deutschen Kameramanns Florian Emmerich und seiner Frau, der australischen Regisseurin und Drehbuchautorin Jasmine Yuen Carrucan, ist. Dem Kennenlernen folgte auch ein beruflicher Kontakt zu den Fox-Studios in Sydney und damit die Möglichkeit, auch von Australien aus Sprecher-Engagements wahrzunehmen. „Ich habe dort „Die Königin von Berlin – Brechts Muse“, ein Hörbuch von Charlotte Roth für audible, „Wunderfrauen“ Band 1 von Stephanie Schuster für den argon Verlag aufgenommen und für die Arena Synchron „Lucifer“ synchronisiert. Die Firmen haben keine Mühen und Gelder gescheut, mich dort aufzunehmen. Mit der wunderbaren Produktionsleiterin Maryanne Plazzer von Soundfirm und dem deutsch-australischen Regisseur Otto Reitano habe ich immer noch Kontakt. Und mit Otto und Jasmin Yuen Carrucan habe ich ein gemeinsames Projekt vor, an dem wir arbeiten.“

Mehr als 615 Sprechrollen hat Elisabeth Günther bereits abgeschlossen und ist nach wie vor begeistert, auf diese Weise den Rollencharakteren und den darstellenden Schauspielerinnen „nahezukommen“. Während sie bei Animationsfilmen auch über Stimmmodulation nachdenkt, bleibt das Schauspiel auch „hinter dem Vorhang“ Schauspiel. „Ich muss mich aufmachen, und das mit der Stimme passiert dann einfach. (…) Manchmal turne ich auch vor dem Mikrofon, damit ich die Töne kriege und sie auch authentisch kommen.“

Bei der Synchronisation des schwedischen Fantasy-Dramas „Border“ um zwei Trollwesen von Regisseur Ali Abbasi kamen sogar Hilfsmittel zum Einsatz: „Mein Kollege und ich haben jeder mehr als ein Dutzend Kaugummis unter die Oberlippe geschoben, um den Text passend sprechen zu können.“

Lesen Sie dazu auch: