Eine Dießenerin will „Germany‘s next Topmodel“ werden

Nina-Sue aus Dießen ist bei „Germany´s next Topmodel“ in der 15. Staffel dabei.

Wenn Heidi Klum zum 15. Mal „Germany‘s next Topmodel“ sucht, ist auch eine Dießenerin dabei. Nina-Sue ist ab Donnerstag in der TV-Show zu sehen.

Von Dominic Wimmer

Wird eine Dießenerin „Germany’s next Topmodel“? Die 19-jährige Nina-Sue ist ab Donnerstag, 30. Januar, in der neuen Staffel auf ProSieben und Sixx zu sehen. Dann sucht Heidi Klum in der bereits 15. Staffel ihr neues Topmodel. Insgesamt 38 junge Frauen haben sich in den Castings für die TV-Show qualifiziert.

GNTM 2020: Grafikdesignerin aus Dießen in Show mit Heidi Klum

Nina-Sue arbeitet als Grafikdesignerin. Auch in ihrer Freizeit zeichnet sie gerne, macht Sport und tanzt. Sie gilt als hilfsbereit, empathisch, zuverlässig und bezeichnet sich als Familienmensch. Schauspielerin Angelina Jolie ist ihr Idol und sie höre oft, dass sie ihr ähnlich sehe. Bereits als Kind wollte sie Model oder Designerin werden. „Ich glaube, dass ich alle Voraussetzungen für GNTM habe und ich von ganzem Herzen daran glaube, als Model meiner Berufung folgen zu können“, so die 19-Jährige.

