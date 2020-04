Eine Firma aus Igling liefert den Rasen für den FC Bayern

Plus Die Firma Eurosports Turf hat ihren Sitz auf Schloss Igling und gehört zu den Marktführern im Bereich Fußballrasenplätze in Europa. Das Unternehmen betreibt auch Forschung, leidet aber an der Corona-Krise.

Der Fußball ist der Lieblingssport der Deutschen und ein Geschäftsfeld, in dem Milliarden Euro umgesetzt werden. Von der Begeisterung profitieren auch Experten aus Igling. Die Firma Eurosports Turf arbeitet mit vielen Profiklubs zusammen, wenn es um das Thema Rasen oder den Bau von Sportanlagen geht. Die Unterbrechung des Spielbetriebs wegen des Coronavirus hat aber gravierende Auswirkungen auf die Unternehmen.

Die Profifußballklubs hoffen, dass die Saison doch noch weiterlaufen kann. Was den Verantwortlichen der Liga einen gewissen Handlungsspielraum verschafft, ist die Verschiebung der Europameisterschaft um ein Jahr auf Juni 2021. Für das Iglinger Unternehmen stellt es einen herben Schlag dar, wie Geschäftsführer Mark Trübenbacher darlegt. „Wir sind ein saisonal arbeitender Betrieb. Die Sommerpause ist für uns sehr wichtig und jetzt wird das Saisonende weit nach hinten verlagert. Alle Aufträge, die wir hatten, wurden wegen der ungewissen Situation gestoppt.“

Auch mit dem FC Bayern arbeitet die Firma Eurosports Turf aus Igling zusammen. Bild: Sven Hoppe/dpa

Für sein Unternehmen mit 60 Mitarbeitern bedeute das, dass nun sechs bis acht Monate Kurzarbeit folgen werden. Er hoffe, dass dann zumindest beim Bau von neuen Trainingsplätzen wieder Aufträge kommen. Bestehende Rasenflächen, die fürs Training oder Spiele benötigt würden, könnten aber erst während der Europameisterschaft 2021 wieder bearbeitet werden, so der 40-Jährige. „Es schmerzt, aber ich denke, wir werden es überstehen, weil wir gesund aufgestellt sind.“

Die beiden Firmenchefs kennen sich aus gemeinsamen Fußballerzeiten

Mark Trübenbacher ist gelernter Landmaschinentechniker. Seine Familie hatte einst mit einem kleinen Fahrradgeschäft in Stockheim bei Bad Wörishofen begonnen. Auch der Radladen Fahrbar in Landsberg gehört zum Unternehmen. Die Firma baute über die Jahre weitere Standbeine auf, verkaufte Landmaschinen und Produkte zur Rasenpflege. Dort war auch Mark Trübenbacher eingebunden, bevor er sich selbstständig machte.

„Irgendwann sind wir dann in den Leistungssport reingekommen. Inzwischen gibt es in den ersten drei Ligen in Deutschland nur noch wenige Teams, die uns noch nicht kontaktiert haben.“ Er gründete 2011 die Firmen Rasenwelt, die sich um Golf und Rasenpflege kümmert, und Eurosports Turf für den Sportstättenbau. Hinzu kam dann noch eine Tochterfirma, die Systeme für Wachstumsbeleuchtung anbietet.

Nicht nur die Bayern, sondern auch die Löwen zählen zu den Kunden

Die Iglinger haben unter anderem schon für den Hamburger SV, 1860 München, den FC Bayern München, den FC Barcelona und Besiktas Istanbul gearbeitet. Sie schaffen die Infrastruktur für die Profis und die Nachwuchsleistungszentren. Die Arbeit in den Stadien selbst ist laut Dominic Fenkl, Leiter Vertrieb und Marketing, eine Herausforderung. „Die modernen Arenen sind für die Fans errichtet worden. Beim Stadionbau wurde häufig alles getan, damit der Rasen nicht vernünftig wachsen kann. Das fängt beim Licht an, geht weiter über die Luftzirkulation bis hin zu Konzerten, die auf den Rasenflächen stattfinden.“

Genau das sei die Herausforderung, ergänzt Trübenbacher. Der Naturrasen müsse unter allen Bedingungen funktionieren. Deswegen agiere man in einer „hochtechnologisierten Branche“. Ihr Wissen haben die beiden, die sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bad Wörishofen kennen, in England gesammelt und nach Deutschland transferiert. Ihr Ansatz lautet, den Rasen durch gezielte Maßnahmen und Pflege so zu verstärken, dass er zehn bis 15 Jahre hält. Als sie 2011 mit dem Thema an die Profivereine in Deutschland herantraten, waren die Möglichkeiten weitgehend unbekannt. „Die Bilder von früher kennen sicher viele, als sich Fans ein Stück Rasen aus dem Spielfeld gerissen und mitgenommen haben, das ist mit unserem verstärkten Rasen Geschichte“, sagt Trübenbacher.

Die Iglinger Firma zählt eigenen Angaben zu den vier größten ihrer Art in Europa

Und der Rasen, den die Iglinger verkaufen, hat laut Fenkl noch weitere Vorteile. Dieser sei stabiler und ebener als der früher verwendete Rollrasen. „Für die Profis ist es bei dem hohen Tempo, das heute gespielt wird, entscheidend, dass sie bei jeder Witterung und über die Saison hinweg genau wissen, dass der Ball bei der jeweiligen Bewegung immer dasselbe machen wird.“ Ihr erster Kunde, der bereit gewesen ist, diese Art von Rasen zu nutzen, war im Jahr 2011 die TSG Hoffenheim. Inzwischen gehöre Eurosports Turf zu den vier größten europäischen Firmen in dem Bereich. In Deutschland gebe es noch einen weiteren größeren Mitbewerber.

So viel kostet ein kompletter Rasen

Das Unternehmen betreibt an seinem Standort in den Niederlanden auch Forschung, unter anderem dazu, wie sich der Klimawandel auf den Rasen auswirkt und wie neue schädliche Pilze bekämpft werden können. An vier Standorten, darunter Wien und Igling, hat die Firma auf insgesamt zehn Hektar Rasen angebaut. Der wächst mindestens zwölf Monate, bevor er verkauft wird. Veräußert werden auch Teilstücke, die besonders beansprucht werden und deswegen öfter getauscht werden müssen (Strafraum und der Bereich rund um die Mittellinie). Ein kompletter Rasen kostet etwa 150.000 Euro.

Dass der Firmensitz seit eineinhalb Jahren im Iglinger Schloss liegt, hängt mit mehreren Faktoren zusammen, so Mark Trübenbacher. 2016 sei die Frage aufgekommen, wo sie ihre Produkte langfristig herstellen und vertreiben und zugleich einen repräsentativen Firmensitz finden können. Das nächste Großereignis, bei dem Profis auf dem Rasen der Iglinger Firma auflaufen sollen, ist die Fußballweltmeisterschaft 2026 in den USA.