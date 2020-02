vor 56 Min.

Eine Gruppe von Landsberger Lehrern brennt für den Lumpigen

Plus Am Lumpigen Donnerstag verwandelt sich Landsberg wieder in eine gigantische Partymeile. Der Startschuss fällt mit dem Umzug. Eine Gruppe feiert Premiere. Alle Fakten zum Großevent.

Von Margit Messelhäuser

Lumpiger Donnerstag in Landsberg – das bedeutet Partyspaß pur. Heute um 13.30 Uhr startet der große Umzug. Zehn Wagen und 15 Fußgruppen sind dabei – eine von ihnen freut sich darauf ganz besonders. Die Lehrer der Spitalschule sind zum ersten Mal dabei und wollen mit ihrem Auftritt ein Signal setzen.

Am Lumpigen Fasching zu feiern, ist für die Lehrer der Landsberger Grundschule nichts Neues. Im Gegenteil: „Wir stellen den Lumpigen immer unter ein Motto“, sagt Rektorin Heike Heck. Doch heute wird nicht nur in der Schule gefeiert. Lehrerin Stephanie Schmid-Huber hatte schon im Herbst vorgeschlagen, auch beim Umzug mitzumachen. „Wir waren gleich dabei“, sagt Schulleiterin Heck. Die Suche nach einem Motto war spannend. „Die Prinzessin vom Schlossberg war eine Möglichkeit“, erzählt Heck, oder auch das Thema Umwelt. Doch dann fand man ein ganz anderes Motto: „Wir machen mit, weil wir für den Fasching in Landsberg brennen“, verrät Schmid-Huber. Und so wurde fleißig gebastelt. „Unsere Werklehrerin Bettina Beyer war eine Wahnsinnshilfe“, sagt die Rektorin. Bei ihr wurden die ersten Kostüme angefertigt, und dann traf man sich im Lehrerzimmer. „Wie viele Stunden wir genäht haben? Es waren viele“, sagt Heck mit einem Schmunzeln. 17 Lehrerinnen - und ein Lehrer Schwarze Tüllröcke und weitere Tülltücher wurden bestellt, ebenso die Perücken – und dann ging es ans Nähen. Entstanden sind wahrhaft „feurige“ Kostüme, mit denen die 17 Lehrerinnen und ein Lehrer heute zusammen mit ihren eigenen Kindern durch die Stadt ziehen werden. Gleich an Nummer zwei wurde die Gruppe beim Umzug gesetzt. „Auf Position eins ist eine Musikgruppe, das haben wir uns gewünscht, weil wir selbst keine Instrumente dabei haben“, so Schmid-Huber. Dafür aber jede Menge Bonbons. „In einem Elternbrief haben wir um Spenden gebeten“, sagt Heck. Die Resonanz war überwältigend: „Wir haben wohl 40, 50 Kilogramm zusammenbekommen“, fügt Schmid-Huber an und deutet auf eine der Kisten mit Süßigkeiten, die im Lehrerzimmer deponiert sind. „Jeder muss so viele in die Taschen stecken, wie es geht, denn einen Handwagen haben wir nicht dabei“, sagt Heck. Bild: Julian Leitenstorfer Noch nicht, muss man vielleicht sagen, denn der Auftritt der Spitalschule soll keine einmalige Angelegenheit sein. „Ich wünsche mir, dass es eher ein Startschuss ist“, äußert Stephanie Schmid-Huber, die seit sieben Jahren an der Spitalschule tätig ist. „Und vielleicht machen dann ja auch wieder mehr Schulen mit. Unsere liegt im Herzen der Stadt, wenn nicht wir mitmachen, wer dann?“, sagt Schmid-Huber. Dass im Laufe der Jahre die älteren Schüler etwas „faschingsmüde“ geworden seien, könne sie verstehen. „Ich würde mir aber wünschen, dass jedes Kind im Laufe seiner Grundschulzeit einmal beim Umzug dabei war.“ Nach dem Umzug geht es für das Lehrerkollegium wieder traditionell weiter, mit der Feier bei „Markita“. Party ist in der Stadt ab 10 Uhr. Hier alle wichtigen Fakten zum Lumpigen im Überblick: Umzugsstrecke Die Teilnehmer des Umzugs stellen sich in der Von-Kühlmann-Straße auf. Gestartet wird um 13.30 Uhr, danach geht es über Karolinenbrücke, Hubert-von-Herkomer-Straße , Hauptplatz , Ludwigstraße und den Vorderen Anger. Die Faschingswagen fahren dann durch das Sandauer Tor und über die Sandauer Brücke zurück in die Von-Kühlmann-Straße . Der Umzug endet voraussichtlich um 15 Uhr, teilt die Stadt mit. Am Hauptplatz findet nach dem Umzug das Faschingstreiben mit DJ Tomix bis etwa 15.30 Uhr statt.



Bild: Julian Leitenstorfer Anwohnern der Innenstadt empfiehlt die Stadt, ab 11.30 Uhr außerhalb der gesperrten Bereiche zu parken, wenn das eigene Fahrzeug an diesem Tag noch benötigt wird. Die Tiefgaragen sind während der Sperrung erreichbar und geöffnet. Lesen Sie den Kommentar dazu:Fasching: Auch mal ein Auge zudrücken

