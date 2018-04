vor 59 Min.

Eine Kitesurferin wird bei Herrsching schwer verletzt

Die junge Frau verunglückt am Ostersonntag am Ammersee. Eine Windböe erfasst ihren Lenkdrachen und die Frau stürzt mit dem Kopf auf Ufersteine.

Von Stephanie Millonig

Eine Kitesurferin ist am Ostersonntag mittags am Steinufer von Herrsching gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 26-jährige Freizeitsportlerin, die aus Baden-Württemberg stammt, aufgrund einer herannahenden Schlechtwetterfront den Ammersee bei Lochschwab verlassen. Kurz vor dem Ufer wurde der noch nicht vollständig eingezogene Gleitschirm von einer unerwarteten kräftigen Windböe erfasst. Der Gleitschirm zog die Kitesurferin in Richtung des Ufers, wo sie auf den Steinen mit dem Kopf aufschlug und zum Liegen kam. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen.

