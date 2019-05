vor 42 Min.

Eine Künstlerin, die lieber schnell etwas zeichnet als spricht

Die Uttinger Malerin Mica Knorr-Borocco erhält den Kulturpreis des Landkreises. Sie ist die erste Frau, die damit geehrt wird

„Jede Preisverleihung wird durch das Zutun aller, derer hinter den Kulissen und derer davor, besonders aber durch die geehrten Künstler selbst ein ganz eigenes ,Kunst-Werk’“, resümierte Landrat Thomas Eichinger am Samstagabend seine Eindrücke aus vier Jahren „Kunstpreis des Landkreises Landsberg am Lech“. Im gut gefüllten Sitzungssaal des Landratsamtes dankte er dem Kulturbeirat für die Auswahl der „verdienten Preisträgerin“ und dem Dritten Bürgermeister aus Landsberg, Axel Flörke, „unser Multiwerkzeug für künstlerische und kulturelle Zwecke“, für seine Laudatio auf den Star des Abends, die Malerin und Zeichnerin Mica Knorr-Borocco. Nach dem Dornstettener Maler Ernst Heckelmann, dem Bildhauer und Restaurator Bert Praxenthaler aus Epfenhausen sowie zuletzt dem Eresinger Maler Karl Witti habe man sich vom Westen des Landkreises vorgearbeitet ganz an den Osten. In Utting sei man nun beim vierten Preisträger und endlich der „ersten Frau in dieser Rolle“ genau richtig angekommen.

Den musikalischen Rahmen des Festakts gestaltete mit afrikanischer Jägerharfe, Gesang und seiner Gitarre Martin Schlögl aus Waal – „ein instrumentaler Weltenbummler, wie auch die Künstlerin eine Weltenbummlerin ist“ – wies Landrat Eichinger auf deren besondere Verbindung hin.

Dann aber stellte Axel Flörke in seiner von Respekt und großer Sympathie getragenen Laudatio das Leben und Werk der gebürtigen Konstanzerin und seit vielen Jahren in Utting ansässigen Mica Knorr-Borocco in von ihm ausgesuchten, kenntnisreich kommentierten Bildern vor. Durch ihre Kindheit am Bodensee und ihre zweite Heimat Ammersee habe die Malerin einen engen Bezug zu Wasser, der sich in vielen ihrer Werke widerspiegele. Das in ihrer Landschaftsmalerei verwendete, Leichtigkeit und Dynamik repräsentierende „Licht-Blau“ stehe dabei im Gegensatz zu dem kalten Blau aus Arbeiten, die um das Thema Tod kreisen, seien es – in einem historischen Exkurs – die Krankenmorde zur Zeit des Nationalsozialismus in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren/Irsee oder sei es das Sterben nach schwerer Krankheit eines hochgeschätzten Künstlerkollegen in „Ultima verita (ratia)“, mit dem Mica Knorr-Borocco einen Einblick in ihr Seelenleben gibt. Beide Werke sind in der kleinen Retrospektive im Foyer des Landratsamts noch bis 13. Juni zu sehen, wie auch ausgewählte Arbeiten aus den Zyklen „Die Frau im Wandel der Zeit“ oder ihre kolorierten Tuschezeichnungen mit lebendigen und aussagestarken „Straßen- und Caféhausszenen“.

Mut, das Motto der diesjährigen Kreiskulturtage, deren feierlicher Höhepunkt die Preisverleihung am Samstagabend war, brauchte für ihr Grußwort dann auch die Preisträgerin selbst. Bei der Frage „Was sage ich da bloß?“ wäre Mica Knorr-Borocco nur allzu gern durch ihr bewährtes Hintertürchen schon zu Kindertagen ausgewichen: „Soll ich’s dir lieber schnell zeichnen?“ Doch die Künstlerin fand genau die richtigen Worte: „Schön, dass ihr gekommen seid, ich kenne hier ja fast jedes Gesicht“ – und die Sympathie des Publikums, darunter viele Freunde und Kollegen, hatte sie ohnehin. Die Zuerkennung des Preises, so Knorr-Borocco, habe ihr gezeigt, wo sie hingehöre, und, dass es für sie als Künstlerin „noch einiges zu tun“ gäbe. Dem konnte sich Landrat Eichinger nur anschließen. Unmittelbar an Mica Knorr-Borocco gewandt beschloss er den offiziellen Teil des Abends mit den Worten: „Bleiben Sie bei guter Gesundheit. Ich hoffe, dass wir noch viel von Ihnen sehen dürfen.“ (ink)

