18.01.2020

Eine Landsbergerin in Paris

Katharina Schellenberger zeigt ihre Bilder in Frankreich. Surrealistische Bildmotive

2019 war ein bewegtes Jahr für die Landsberger Künstlerin Katharina Schellenberger. Neben Ausstellungen in Galerien in Tegernsee, München und Berlin und zwei kuratierten Themenausstellungen im Kunstverein Plauen und in der Kunsthalle des Berufsverbandes Bildender Künstler in Augsburg waren Schellenbergers Werke in Galerien in Kettinge, in Dänemark, in Oslo, Stockholm, London, Mayenne und Japan zu sehen. Die nächste Ausstellung findet vom 24. Januar bis zum 2. Februar in einer Galerie in Paris statt.

Dort stellt Katharina Schellenberger zusammen mit dem Künstlerkollektiv „Knot“ (englisch für Knoten) aus. Diese internationale Gruppe wurde von Schellenberger und einigen Teilnehmern eines Arbeitsaufenthaltes für Künstler in Dänemark gegründet. Das Thema der Pariser Ausstellung hatte Schellenberger vorgeschlagen und die Gruppe hat zugestimmt. „Transzendenz“ ist nicht nur der jetzige Titel der Ausstellung, sondern eines der Themen, mit denen sich Schellenberger seit Jahren in ihrer Kunst beschäftigt: der Blick über die sichtbare Realität hinaus, das Übersteigen der Wirklichkeit in eine höhere Ebene, das Darstellen von etwas mit allen menschlichen Sinnen nicht Erfassbarem. Katharina Schellenberger wird zur Ausstellung Arbeiten aus ihrer Serie „Liedblätter“ präsentieren.

Dabei handelt es sich um antike Notenblätter alter Kirchenlieder, die die Künstlerin als Collage in ihre Gemälde und Zeichnungen einsetzte. Die Liedtexte, die zum Teil recht beängstigend sind, inspirierten die Malerin zu fantasievollen, surrealistischen Bildmotiven. Der Surrealismus wurde übrigens in den 1920ern in Paris gegründet.

Im vergangenen Jahr feierte Katharina Schellenberger nicht nur das 15-jährige Bestehen ihres Ateliers in München, sondern auch das 15-jährige Bestehen der offenen Ateliertage „Kunst in Sendling“, die sie in den Anfangsjahren mit organisiert hat und bei denen sie seither einen festen Platz einnimmt. Ihr Atelier in Landsberg ist zurzeit geschlossen. Es ist gerade von der Katharinenstraße in den Landsberger Osten umgezogen. Das neue Bilderlager befindet sich noch im Rohbau und wird voraussichtlich im Sommer eingeweiht. Dann können auch interessierte Landsberger wieder zum Bilderschauen vorbeikommen. (lt)

