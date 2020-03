vor 53 Min.

Eine Rolle, die Spaß macht

Schauspieler Adnan Maral präsentiert ein Känguru

Wer Klamauk, gewürzt mit einer Prise Ernsthaftigkeit und ein paar Körnchen Wahrheit, dazu eine Portion Klischees und ein paar ordentliche Schlägereien mit Wohnungszertrümmerung mag, der ist bei „Die Känguru-Chroniken“ richtig gut aufgehoben.

Der Regisseur Dani Levy hat aus Band eins der „Känguru-Trilogie“ von Marc-Uwe Kling einen Film gleichen Titels gemacht, der jetzt Premiere feierte und in vielen Kinos in Deutschland anlief. Zum Start im Landsberger Olympia stattete der deutsch-türkische, vor allem aus der Vorabendserie „Türkisch für Anfänger“ bekannte Schauspieler Adnan Maral den Kinogästen einen Besuch ab und erzählte nach der Vorführung von den Dreharbeiten. Klings Känguru-Geschichten genießen Kultstatus, viele der Kinobesucher hatten sie gelesen, wie aus Gesprächen herauszuhören war.

Der Autor und geistige Vater des sprechenden, ziemlich anarchistischen Kängurus hat für den Reality/Computeranimation-Film das Drehbuch geschrieben, ist Erzähler im Film und lieh – vernünftigerweise – auch dem ungewöhnlichen, computeranimierten Haustier seine Stimme. Adnan Maral lebt im Landkreis Landsberg und mimt einen türkischstämmigen Berliner aus dem Freundeskreis von Marc-Uwe und seinem Känguru. Wie er an die Rolle gekommen ist? Er sei gefragt worden, meinte Maral schmunzelnd, und konnte sich zunächst nichts Richtiges vorstellen. „Das Hörbuch lief dann auf einer längeren Autofahrt und die ganze Familie lachte zweieinhalb Stunden durch.“ „Papa, du musst das machen“, hätten seine Kinder gesagt. Die Rolle habe Spaß gemacht. Marc-Uwe Kling sei fast an allen der 38 Drehtage mit am Set gewesen. „Er ist sogar mal kurz im Film zu sehen“, verriet Maral. Kling ist Gitarrist in einer bei einer Party auftretenden Band. Mit zehn bis 15 Millionen Euro sei die rein deutsche Produktion eine sehr teure gewesen. Dass die mit 680 Kopien gestarteten Känguru-Chroniken auf Anhieb Nummer eins der Filmstarts waren, sei vor dem Hintergrund erfreulich. Und die wichtigste Frage seitens der Zuschauer: „Ist eine Fortsetzung geplant?“ Das Ende des Films weise ja fast darauf hin. „Es sieht gut aus“, meinte Adnan Maral dazu vielsagend. (löbh)

