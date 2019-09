00:33 Uhr

Eine Solarfirma muss mit dem Schatten leben

Das Verwaltungsgericht tagt im Gewerbegebiet Frauenwald. Warum ein Landsberger Unternehmer geklagt hat

Hat sich die Stadt bei der Genehmigung eines Bauvorhabens im Landsberger Frauenwald zu wenig um die Belange des Nachbarn gekümmert? Ein Solarunternehmer hatte diesen Eindruck und klagte vor dem Verwaltungsgericht gegen die Stadt – ohne Erfolg, die Klage wurde von der 11. Kammer unter dem Vorsitzenden Richter Johann Oswald zurückgewiesen.

Für den Kläger ist problematisch, dass sein südlicher Nachbar, eine Schlosserei, seine Halle um neun Meter erweitern will, und zwar in Richtung Norden, das heißt, in Richtung des Solarunternehmens. Der Mann fürchtet nun, dass die Solarpaneele auf seinem Carport verschattet werden, kritisiert aber auch, wie beim Nachbarn künftig die Stellplätze angeordnet werden.

Die 11. Kammer sah sich die Situation vor Ort an, für die Stadt waren Justiziarin Petra Mayr-Endhart, Michael Menhofer vom Bauordnungsamt und Rechtsanwältin Nicole Kandzia vertreten, der Kläger kam mit Rechtsanwältin Nicola Schulze. Als Beigeladene waren vor Ort die Inhaberin des benachbarten Grundstücks und ihr Mann, der die Schlosserei führt.

Die Problematik in der Sache ist, dass die baurechtlichen Voraussetzungen sich 2014 änderten, als ein neuer Bebauungsplan für den ganzen Bereich erlassen wurde. Im alten Bebauungsplan, der seit 2003 galt, war zwischen den beiden Grundstücken ein Fußweg eingeplant und somit ein größerer Puffer. Unter diesen Voraussetzungen und entsprechenden Auskünften durch Mitarbeiter der Stadt, hatte b der Kläger das Grundstück erworben, wie er in der Verhandlung sagte. Er selbst bekam für seine Bauvorhaben 2011 mehrere Befreiungen von den Festsetzungen dieses alten Bebauungsplans und rutschte mit dem Betriebsgebäude nach Süden. Statt Stellplätzen wurde ihm erlaubt, einen Carport zu bauen, wie Petra Mayr-Endhart sagte. Sie sagte, dass die damaligen Aussagen von städtischen Mitarbeitern, die damalige Rechtssituation betroffen hätten.

2014 wurde der Bebauungsplan jedoch geändert, die zu überbauende Fläche zieht sich nun gewissermaßen wie ein Band in Nord-Süd-Richtung durch die Grundstücke und ist nur nach Westen und Osten hin durch eine Baulinie begrenzt. An den Nord- und Südgrenzen der Grundstücke gelten nur die gesetzlich einzuhaltenden Abstandsflächen. „Der Bebauungsplan wurde zugunsten beider verändert“, sagte Mayr-Endhart. Laut der Rechtsanwältin der Stadt hatte der Kläger 2014 keine Einwände zur Änderung des Bebauungsplanes gehabt.

Der Kläger beharrte in seinen Stellungnahmen darauf, dass in der Baugenehmigung des Nachbarn die Stellplätze unrealistisch seien. Er wünscht sie sich im Norden der Halle und damit als Puffer zu seinem Grundstück, wie mehrfach deutlich wurde. Richter Oswald stimmte zwar zu, dass wie jetzt angeordnet, Stellplätze vor Garagen ungünstig sind. Relevant ist seinen Ausführungen nach die Frage, ob Stellplätze funktionieren oder nicht aber erst, wenn sich daraus eine unzumutbare Parksituation ergibt – das heißt, der Solarunternehmer nicht mehr aus seinem Grundstück fahren kann, weil alles zugeparkt ist.

Wie schon im Eilverfahren im Mai machte der Vorsitzende Richter beim Vorort-Termin deutlich, dass die Betreiber der Schlosserei Baurecht haben, der Solarunternehmer hätte höchstens zivilrechtliche Vereinbarungen mit seinem Nachbarn treffen können. Der bleibt bei seiner Erweiterung mit einer Dachhöhe von sieben Metern unter den Möglichkeiten, die ihm der Bebauungsplan gibt. Zulässig sind 14 Meter Höhe. (smi)

