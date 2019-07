19:12 Uhr

Eine fröhliche Kinderschar zieht mit Weidenruten durch Landsberg

Eine fröhliche Kinderschar zieht mit Weidenruten über den Hauptplatz zur Schule am Spitalplatz.

Bevor es mit Panduren, Schweden und historischem Treiben los geht in Landsberg, wird das kleine Ruethenfest gefeiert. Was es damit auf sich hat.

Von Stephanie Millonig

Mit dem kleinen Ruethenfest hat das Landsberger Ruethenfest inoffiziell begonnen: Landsberger Grundschüler zogen in Begleitung ihrer Lehrer in den Wildpark, um dort an ausgewiesenen Plätzen Weidenruten zu schneiden.

Begleitet von der Stadtjugendkapelle

Damit stellten sie den Ursprung des historischen Fests nach. Am Klösterl wurde die Kinderschar von der Stadtjugendkapelle abgeholt und mit Marschmusik ging es über den Hauptplatz zur Schule am Spitalplatz.

Begleitet wurden die Kinder von Oberbürgermeister Mathias Neuner, dem Vorsitzenden des Ruethenfestvereins Tobias Wohlfahrt, Forstamtsleiter Michael Siller und Mitarbeitern des städtischen Forstamts.

