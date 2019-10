Eine grüne Klimaanlage für den Landkreis Landsberg

Plus Förster Ludwig Pertl erklärt, wie Tannen und Ahorne die Lebensqualität erhalten können. Im Kreisausschuss geht es um den Wald der Zukunft.

Der Schutz des Klimas war auch in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses wieder ein Thema. Anders als eine Woche zuvor im Kreistag ging es dieses Mal aber ganz harmonisch ab. Der pensionierte staatliche Förster Ludwig Pertl stellte ein neues Klimaschutzprojekt „Zukunftswald“ vor.

Rund eine Million Euro könnte das Forschungsprojekt kosten, erläuterte Andreas Graf, Leiter der Abteilung Gemeinden, Kreisentwicklung und Kreisseniorenheime, in der Sitzung, und der Landkreis könne sich für zwei Förderprojekte bewerben: Eines werde zu 50 Prozent gefördert, ein anderes zu 90 Prozent. Der Waldklimafonds des Bundeslandwirtschaftsministeriums unterstützt Maßnahmen, die dazu dienen, die Wälder an den Klimawandel anzupassen.

Im Landkreis schreitet die Erwärmung besonders schnell voran

Gerade im Landkreis Landsberg sei das ein ganz wichtiges Thema, erläuterte Förster Ludwig Pertl im Kreisausschuss. Denn die Jahresdurchschnittstemperatur sei im Landkreis seit 1950 von rund sieben auf 9,5 Grad Celsius angestiegen, weltweit sei es nur gut ein Grad gewesen. Und diese starke Erwärmung setze besonders die bislang fichtenbetonten Wälder im Landkreis unter Stress. Bei heißen und trockenen Wetterlagen in der Vegetationszeit stocke das Wachstum der flach wurzelnden Bäume. Der Borkenkäfer finde dabei beste Lebensbedingungen. Damit werde weniger Staub gefiltert, es verdunste weniger Wasser, der Kühleffekt reduziere sich und letztlich bildeten sich weniger Regenwolken, was die Trockenheit noch verstärke, erklärte Pertl.

Deshalb sei es notwendig, den Wald klimaangepasst umzubauen. Dies sollte mit Laubholz, insbesondere mit Ahornen geschehen, wie die Versuche bei dem Links4Soils-Projekt im Fuchstal, in Kaufering und in Scheuring gezeigt hätten. Ahorne hätten besonders viele Feinwurzeln und förderten die Regenwurmpopulation und damit die Humusbildung. Weil die Bäume tiefer wurzeln, könnten sie Trockenzeiten besser überstehen, besser wachsen und wiesen eine höhere Ökosystemleistung auf: Sie sorgten durch mehr Verdunstung für Regen und bremsten so den Temperaturanstieg. Den Nutzen für den Menschen beschrieb Pertl so: „Mehr Lebensqualität durch gute Vegetation und möglichst viel Wasser und Kühlung.“

Und was ist mit den Nadelbäumen?

Landrat Thomas Eichinger (CSU) versprach sich von einem solchen Zukunftswald einen großen Effekt zur Milderung der Klimaerwärmung. Ansonsten seien die Möglichkeiten des Landkreises eher beschränkt: „Wir können nicht die Ölheizungen oder das Autofahren verbieten.“

Zurückhaltender äußerte sich Josef Loy (CSU). „Wir brauchen auch Nutzholz“, warf der Eresinger Holzbauunternehmer ein. „Das heißt nicht, dass wir kein Nadelholz mehr haben werden“, erwiderte Ludwig Pertl, nur müsste die Fichte halt weitgehend durch die Tanne ersetzt werden. Er räumte aber auch ein, dass sich der notwendige Waldumbau wirtschaftlich schwierig gestalte, solange der Preis für Pflegeholz (das in der Regel zu Brennholz oder Hackschnitzeln verarbeitet wird) so niedrig sei wie derzeit.

Ein Beschluss, ob man sich um Zuschüsse aus dem Waldklimafonds bewerben wird, wurde im Kreisausschuss noch nicht gefasst. Landrat Eichinger verwies auf die anstehenden Haushaltsberatungen.