11:26 Uhr

Eine grüne Lunge für die Stadt Landsberg

Die Schrebergärten in der Stadt Landsberg feiern ihren 100. Geburtstag. Wie die Gärten entstanden sind und was heute so alles angebaut wird.

Von Bärbel Knill

In diesen Tagen feierte die Stadtgruppe Landsberg der Kleingärtner ihr 100-jähriges Bestehen mit einem gemütlichen Gartenfest und einer Baumpflanzaktion, zu der auch Oberbürgermeister Mathias Neuner mit Ehefrau erschien. Rund 200 Mitglieder und Gäste des 400 Mitglieder umfassenden Vereins kamen, um das Jubiläum in der idyllischen Gartenanlage an der Frieseneggerstraße, unterhalten von den „Erpftinger Buam“, zu begehen.

Der Begründer des Konzepts

Der Leipziger Arzt Daniel Gottlieb Moritz Schreber, Begründer des Konzepts „Schrebergarten“, erkannte bereits Mitte des 19. Jahrhunderts die therapeutische Wirkung der Betätigung im Garten und des damit verbundenen Aufenthalts an der frischen Luft. Mit dem Ersten Weltkrieg wurden die Lebensmittel knapp, und so erging im Herbst 1914 eine Weisung der Deutschen Reichsregierung an die Kommunen, Gartenanlagen für die Bevölkerung zu schaffen, um die Selbstversorgung zu fördern. Das geschah auch in Landsberg.

„Die in Miete wohnende minderbemittelte Bevölkerung der Stadt Landsberg ist in den Stand zu versetzen, Obst, Gemüse, Kartoffeln zu erzeugen und auch kleines Nutzvieh (Hasen, Hühner) zu halten“, heißt es in einem Beschluss des Stadtmagistrats von 1915. Es entstanden drei Gartenanlagen in Landsberg, an der Frieseneggerstraße, am Altöttinger Weiher und an der Pössinger Straße, mit insgesamt ca. 350 Gärten. Diese Anlagen bestehen noch heute, wenn sie auch ausgebaut wurden.

Ein Apfelbaum wurde gepflanzt

Zur 100-Jahrfeier begrüßte Zweiter Vorsitzender Thomas Knill, nachdem der Vorsitzende Mathias Wolf aus familiären Gründen verhindert war. „Unsere Farbe ist Grün“, erklärte Knill in seiner Ansprache. „Das ist jetzt nicht politisch gemeint“, ergänzte er mit einem ironischen Seitenblick auf OB Mathias Neuner. Sondern das Grün stehe für Selbstversorgung mit Bio-Gemüse, für gesunde Lebensräume in der Stadt, für Gärtnern ohne Chemie, für den Schutz der Artenvielfalt. Auch die Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund funktioniere hier vorbildlich. Oberbürgermeister Neuner schloss sich dem an. Er selbst habe mit seiner Frau einige Jahre einen Garten hier in der Anlage an der Friesenegger Straße bestellt und wisse, welchen Erholungswert das habe. „Diese Anlagen sind eine grüne Lunge für unsere Stadt“, sagte er. Stadtrat Hubert Schlee, im Stadtrat Referent unter anderem für Kleingärten, betonte, wie sehr er es genieße, Nachbar einer solchen Gartenanlage zu sein. Nach den lockeren und unterhaltsamen Ansprachen schritt man zur Tat: die drei Redner pflanzten unter dem Applaus der Kleingärtner im Zentrum der Anlage einen Apfelbaum. Natürlich nicht irgendeinen, sondern einen „roten Boskoop“, eine robuste, alte und allergenarme Sorte. Dazu wurde eine Sitzbank aufgestellt, die auch gleich eingeweiht wurde. Die gemütliche Feier setzte sich fort bis in den späten Nachmittag und war ein voller Erfolg. Die Kleingärtner stießen an auf weitere 100 Jahre.

