vor 44 Min.

Eine junge Frau aus Hechenwang kümmert sich um Flüchtlinge

Isabelle Horn aus Hechenwang studiert Psychologie in Wien. Während der Semesterferien engagierte sich die 24-Jährige im nordfranzösischen Flüchtlingslager in Calais.

Plus Die Psychologiestudentin Isabelle Horn aus Hechenwang engagiert sich einen Monat lang in einem Flüchtlingslager in Calais. Der Aufenthalt hinterlässt Spuren bei der 24-Jährigen.

Von Julia Greif

Eigentlich wollte Isabelle Horn aus Hechenwang in den Semesterferien in einem Obdachlosenheim arbeiten. Doch dann wurde ihr Praktikum coronabedingt abgesagt. Statt die gewonnene freie Zeit zur Erholung zu nutzen, machte sich die 24-Jährige auf den Weg nach Nordfrankreich, um Flüchtlingen zu helfen.

Einen Monat engagierte sie sich als freiwillige Helferin für Flüchtlinge, die in Calais in Nordfrankreich in Camps ausharren. Die 24-Jährige kommt ursprünglich aus Hechenwang und studiert an der Universität Wien Psychologie. Später will sie in einem „psychosozialen, internationalen Bereich arbeiten“, sagt sie. Mit Flüchtlingen in Bayern arbeitete die 24-Jährige bereits vor einigen Jahren. Doch ihr war wichtig, sich „in einer Organisation in einem Brennpunkt“ zu engagieren. Wie in Calais.

Mehr als 2000 Menschen im Camp

Isabelle Horn zufolge befinden sich mehr als 2000 Migranten in dem Camp. Frater Philippe Demeestèr vom Hilfswerk „Secours Catholique“ schätzt, dass sich in Calais selbst ungefähr 1000 Flüchtlinge befinden. Tatsächlich versuchten, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete, in den vergangenen Wochen wieder mehr Migranten, über den Ärmelkanal von der französischen Küste nach Großbritannien zu gelangen. Mindestens 409 erreichten Anfang September die britische Küste, so die Nachrichtenagentur.

„Die Umstände hier sind nicht weniger schlimm als in Griechenland“, meint Isabelle Horn. Sie arbeitet als Freiwillige für die NGO „Collective Aid“. Sie gehört zu den beiden Dachorganisationen „Help Refugees“ und „L’Auberge des Migrants“. Die meisten Volunteers in Calais sind junge Menschen wie Isabelle Horn. Ein Großteil bleibt einen Monat lang dort.

So manchem Volunteer kommen die Tränen

Eine Arbeit, die auch für die Volunteers belastend sein kann: „Man kennt die Geschichte, aber wenn man dann die Gesichter dahinter sieht, kommt es oft vor, dass ein Volunteer heulend im Auto sitzt, wenn man sieht, wie mit den Leuten umgegangen wird“, berichtet sie. Seit das Camp, der „Dschungel“ von Calais, vor knapp vier Jahren geräumt wurde, kämen alle 48 Stunden Polizisten und räumten die Zelte, Rucksäcke und Habseligkeiten der Menschen weg, erzählt Isabelle Horn.

Die Freiwilligen wohnen je zu fünft in einem Caravan auf einem Campingplatz. Anfang August waren sie noch 30, Mitte September sei die Zahl auf 15 Freiwillige geschrumpft, berichtet die 24-Jährige. Die Studentin arbeitete in einem sogenannten „Warehouse“: Sie fuhr mit anderen Freiwilligen zu den Standorten nahe der Camps, einmal die Woche auch nach Dunquerke, um dort die Wünsche der Bedürftigen aufzunehmen.

"Wir versuchen, im legalen Rahmen zu bleiben"

Dann verpackte sie die Produkte – „Non-Food-Items“ wie Kleidung, Zelte oder Schlafsäcke – im Lager und verteilte sie nach einem Bon-System an die Menschen. Dabei müssen die Freiwilligen neutral bleiben, so Isabelle Horn: „Wir mischen uns nicht ein. Wir versuchen, im legalen Rahmen zu bleiben.“ Daneben können die Migranten ihre Handys aufladen und bekommen Wasser von Helfern wie Isabelle Horn. Sie selbst kehrte am 12. September aus Calais zurück, möchte sich aber nächstes Jahr wieder engagieren.

Entweder will sie nach Serbien oder nach Bosnien gehen, dort befinden sich die anderen beiden Standorte der Hilfsorganisation. Oder sie kehrt nach Calais zurück. Denn den Gedanken, „wenn man am falschen Ort geboren ist, hat man einfach Pech gehabt“, möchte sie nicht einfach hinnehmen.

