00:32 Uhr

Eine mysteriöse Suchaktion am Lech

In Kaufering werfen Unbekannte etwas Großes von der Lechbrücke. Es folgt ein nächtlicher Großeinsatz

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Autofahrer beobachtet, wie zwei Unbekannte etwas Großes von der Lechbrücke in Kaufering geworfen haben. Weil die beiden Männer flüchteten und nicht klar war, was im Wasser versenkt wurde, leitete die Landsberger Polizei eine Suchaktion ein.

Die Suche mit Hubschrauber und Booten der Wasserwacht begann laut Polizei gegen 2 Uhr und endete um 4.30 Uhr. Gefunden wurde nichts. Der Polizei war aber auch nicht klar, was gesucht werden sollte. Der Zeuge habe lediglich gesagt, dass etwas rund 1,50 Meter langes über das Brückengeländer geworfen worden sei, teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Vorsichtshalber habe man eine Suchaktion gestartet.

Auch einige Freiwillige der Wasserwacht Schwabmünchen halfen bei der Suche. Michael Ringel, Einsatzleiter der Wasserwacht im Landkreis Augsburg und Ausbilder, suchte mit weiteren Kollegen das Ufer der Staustufe 19 ab. Gute Sicht hatten die Helfer in der stockfinsteren Nacht dank einer Tauchlampe: Sie reicht bis zu einem halben Kilometer, in ihrem Lichtkegel können die Helfer alles im Bereich von 50 bis zu 100 Meter gut erkennen.

Zeitgleich machten sich Mitglieder der Wasserwacht Kaufering, Landsberg und Buchloe auf die Suche. Sie hatten auch spezielle Sonargeräte und eine Wärmebildkamera im Einsatz. Alarmiert worden waren außerdem die Feuerwehren aus Landsberg und Kaufering. Aus der Luft erhielten sie Unterstützung von einem Polizeihubschrauber mit Suchscheinwerfer.

Gleichzeitig machten sich Polizisten auf die Suche nach den beiden Männern, die am Kauferinger Brückengeländer gesehen worden waren. Allerdings ohne Erfolg – in der näheren Umgebung hielt sich niemand auf. Laut Polizei waren die Männer geflüchtet, als sie das Auto mit dem späteren Zeugen auf sich zukommen sahen.

Die Polizei in Landsberg fasste die gesammelten Erkenntnisse so zusammen: Angesichts der örtlichen Gegebenheiten und Strömungslage sei davon auszugehen, dass keine Person ins Wasser geworfen wurde. Der Lech hätte sie nicht mitreißen können. (wu/czy)

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich mit der Landsberger Polizei unter Telefon 08191/932-0 in Verbindung setzen.

