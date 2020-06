vor 16 Min.

Eine neue Technik soll Rehkitze vor den Mähmaschinen retten

Plus Auf einem Feld in Leeder wird ein Gerät getestet, mit dem Rehkitze und andere Jungtiere im hohen Gras aufgespürt werden. Gegenüber Wärmebildkameras gibt es einen großen Vorteil und die Versuche verlaufen vielversprechend.

Von Christian Mühlhause

Die Mäharbeiten auf vielen Wiesen in der Region sind in vollem Gange. Für junge Wildtiere ist das eine besonders gefährliche Zeit, weil sie von ihren Eltern im hohen Gras versteckt werden und bei Gefahr häufig nicht flüchten, sondern sich abducken. Eine neue Technik, die Tierleben retten soll, ist jetzt in Leeder getestet worden. Organisiert hatte das Ganze der Maschinenring Ostallgäu im Auftrag der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.

Wie Landwirt Franz Ströbl, auf dessen Flächen der Versuch durchgeführt wurde, erklärt, besteht der große Vorteil darin, dass die Technik die Tiere mittels optischer Sensoren aufspürt und nicht mit einer Wärmebildkamera wie bei Drohnen. „Ist es zu warm, funktionieren die Drohnen nicht mehr vernünftig. Dann heizen sich auch Steine und Erdhügel so auf, dass man diese nicht mehr von Tieren unterscheiden kann. Das Problem hat man mit der neuen Technik nicht.“

Mähwerk wird automatisch angehoben

Laut Johannes Hehl vom Maschinenring Ostallgäu wandeln die optoelektronischen Sensoren das Licht verschiedener Wellenlängen in ein elektrisches Signal um. Stimmt das Signal mit einem in der Software hinterlegten Wert überein, erhält der Fahrer ein akustisches Warnsignal und stoppt den Traktor. „Zudem wird das vordere Mähwerk sofort automatisch angehoben.“

Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme wurde festgelegt, dass der Traktor nur mit acht Stundenkilometern fahren darf, um eine rechtzeitige Reaktion zu ermöglichen. Landwirt Franz Ströbl sagt, dass er normalerweise mit bis zu 15 Stundenkilometern unterwegs sei, wenn er die Wiese mähe. Entwickelt hat den Sensorbalken die österreichische Firma Pöttinger. Die Erfindung wurde beim Innovation Award Agritechnica – der weltweit größten Landwirtschaftsmesse – im Jahr 2017 mit Silber ausgezeichnet.

Mehreren Kitzen das Leben gerettet

In den vergangenen Tagen habe die Technik bereits mehreren Kitzen auf Feldern im Ostallgäu das Leben gerettet, sagt Johannes Hehl. „Wir haben etwa 150 Hektar gemäht und dabei sechs Kitze retten können.“ Auch auf den Flächen von Ströbl wurden sie fündig. „Ein Reh, ein Rehkitz, ein Fuchs, eine Katze und vier Mäuse hat die Technik aufgespürt“, freut sich der Landwirt.

Besonders gefährdet sind die Jungtiere während des ersten Schnitts, der in der Regel zwischen Anfang Mai und Mitte Juni erfolgt. Die Mitglieder des Maschinenrings bringen zu den Mähaktionen auch Transportboxen mit, in denen sie die entdeckten Tiere aufbewahren, bis die Arbeit erledigt ist. Die Kitze werden anschließend möglichst an der Stelle wieder ausgesetzt, an der sie gefunden wurden. Damit die Mutter das Junge wegen des Geruchs von Menschen nicht verstößt, berühren die Helfer das Tier nicht direkt, sondern nutzen Gras, um den unmittelbaren Kontakt zu vermeiden.

Für Rehkitze beginnt eine gefährliche Zeit. Mit einer neuen Technik sollen sie vor den Mähmaschinen gerettet werden. Bild: Adi Ballerstedt

Franz Ströbl hält das Produkt aus mehreren Gründen für sinnvoll. Zum einen wegen des Tierschutzes und zum anderen geht er auch davon aus, dass er eine Zeitersparnis habe, weil er sich andere aufwendige Maßnahmen wie das Aufstellen von Scheuchen oder das Abgehen des Feldes sparen könne. „Ich finde es gut, dass sich jemand Gedanken macht. Wir müssen die Natur schützen.“ Derzeit befindet sich das Gerät in der Erprobung, was es einmal kosten wird, wenn es sich bewährt, steht noch nicht fest.

Georg Duschl, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Landsberg, findet, dass sich beim Thema Sorgfaltspflicht in den vergangenen Jahren bei den Landwirten Vieles verbessert habe, auch wenn „noch Luft nach oben“ sei und nicht alle Fälle bekannt würden, in denen Wildtiere durch das Mähwerk verletzt werden oder sterben. Dass inzwischen umsichtiger agiert werde, sei wohl auch diversen Gerichtsurteilen geschuldet, vermutet der Vorsitzende. So verurteilte beispielsweise das Amtsgericht Landsberg im vergangenen Sommer einen Mann zu 2400 Euro Geldstrafe, weil er beim Mähen zwei Kitze getötet hatte.

Duschl rät den Bauern dazu, sich Kitzretter zu besorgen. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das über Ton- und Lichteffekte dafür sorgt, dass die Rehe nicht in die Wiese gehen. „Wenn man das Gerät auf einer Erhebung platzieren kann, reicht eines für eine Fläche von bis zu fünf Hektar“, so Duschl.

Themen folgen