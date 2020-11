15:40 Uhr

Eine neue Vize-Chefin für die Polizei in Dießen

Plus Der bisherige Vize von Dießens Polizeichef Alfred Ziegler verlässt die Polizeiinspektion. Die Nachfolgerin von Boris Netschajew bleibt aber nicht lange.

Von Dominic Wimmer

Personeller Wechsel in der Führungsebene der Polizeiinspektion Dießen: Der stellvertretende Inspektionsleiter Boris Netschajew ist zum 1. November nach Weilheim gewechselt. Seine Nachfolgerin Martina Endraß wird dem Dießener Polizeichef Alfred Ziegler aber nur für wenige Monate zur Verfügung stehen.

Für die 31-jährige Polizeikommissarin, die gestern in Dießen ihren ersten Arbeitstag hatte, ist die Dienststelle am Ammersee nur ein Schritt auf der Karriereleiter. Auf dem Weg in die vierte Qualifikationsebene der bayerischen Polizei wird die gebürtige Augsburgerin sechs Monate lang in Dießen Führungserfahrung sammeln. Martina Endraß war zuletzt im Polizeipräsidium München in verschiedenen Funktionen eingesetzt.

Boris Netschajew (links) war fünfeinhalb Jahre der Stellvertreter von Alfred Ziegler (rechts). Jetzt hat der Polizeihauptkommissar die Inspektion Dießen in Richtung Weilheim verlassen.. Bild: Peter Stöbich (Archiv)

Wer dann Stellvertreter von Alfred Ziegler wird, ist noch offen. In den vergangenen fünfeinhalb Jahren war es Boris Netschajew. „Wir waren ein sehr gutes Team“, sagt Ziegler über seinen bisherigen Vize, dem er allerdings den Wechsel zur größeren Polizeiinspektion Weilheim und den Karriereschritt sehr gönne.

Der Polizei-Vize wechselt von Dießen nach Weilheim

Boris Netschajew selbst geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, Dießen nach insgesamt sieben Jahren zu verlassen, weil ich mit allen gut ausgekommen bin.“ Auf der anderen Seite sei er jetzt Vize auf einer Dienststelle in einem Bereich, den er auch gut kenne. „Ich habe früher zwölf Jahre in Weilheim gelebt und bin also nicht ganz neu hier.“ Der 55-jährige Polizeihauptkommissar war bislang auf den Dienststellen Starnberg, Dießen und hat nun in Weilheim ungefähr einen doppelt so großen Personalstamm wie auf seiner früheren Dienststelle.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen