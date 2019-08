vor 47 Min.

Eine von Bayerns 50 Besten

Auszeichnung für den Produzenten von Präzisionsketten-Systemen

Die Firma „iwis smart connect“ hat den Preis „Bayerns Best 50“ erhalten. Damit zeichnet die Staatsregierung die 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen aus, die am Standort Bayern stark engagiert sind und in den vergangenen Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten. Die Auszeichnung wurde im Schloss Schleißheim überreicht.

„iwis smart connect“ ist auf dem Gebiet der hochpräzisen Stanz- und Biegetechnik, insbesondere der elektrischen Verbindungstechnik, Einpresstechnik, IDC-Schneid-Klemmverbindung und der MCS-Kontakttechnologie tätig. In Bayern beschäftigt iwis 1400 Mitarbeiter an den Produktionsstandorten in München, Landsberg, Kaufbeuren und Rieden. Aufgrund erheblicher Investitionen und Innovationen bei neuen Produkten und Verfahrenstechniken konnte das Unternehmen den Standort Bayern beziehungsweise. Deutschland stärken. Vom eigenen Betriebskindergarten und Bildungswerk bis hin zur Unterstützung lokaler Schulen und Universitäten ist das Unternehmen seit vielen Jahren gesellschaftlich engagiert und verwurzelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus ist iwis in der Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter sehr aktiv. Zurzeit sind mehr als 100 Auszubildende in Bayern tätig.

Das Unternehmen gilt als Spezialist für elektrische Verbindungstechnik für automotive und nicht-automotive Anwendungen. Mit Produkten von iwis smart connect werden immer mehr Fahrzeuge für autonomes Fahren (Sensoren) oder in der E-Mobilität (Batteriekontaktsysteme) ausgestattet. Auch in der Fotovoltaiktechnik geht ohne Steckverbinder von iwis smart connect wenig. Eigenen Angaben zufolge ist iwis Weltmarktführer für innovative und kostengerechte Steuertriebsysteme auf Basis von Präzisionsketten. Nahezu alle Automobilhersteller weltweit würden über die Werke München, Landsberg, Pinghu und Murray mit mehr als 60000 Systemen täglich beliefert.

Neben der Automobilindustrie beliefert iwis als Marktführer auch den weltweiten Maschinen- und Anlagenbau mit Präzisionsrollenketten. Anwendungen finden sich in der Druck- und Papierindustrie, in der Verpackungsindustrie und der Fördertechnik sowie im allgemeinen Maschinenbau und der Landmaschinenindustrie.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2100 Mitarbeiter weltweit und strebt 2019 einen Umsatz von 500 Millionen Euro an.

Neben Produktionsstandorten in Deutschland sowie in Tschechien, China und den Vereinigten Staaten gibt es in verschiedenen europäischen und außereuropäischen Ländern Niederlassungen, darunter in Brasilien, England, Frankreich, Indien, Italien, Kanada, Korea, Schweiz, Singapur und Südafrika. Insgesamt ist iwis weltweit an 45 Standorten vertreten. (lt)

