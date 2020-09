Die Marktgemeinde Kaufering hat die erste Sportler- und Künstlerehrung durchgeführt. Obwohl man wegen der Corona-Krise viel umplanen musste. Dass man nicht aufgegeben hat, hat sich gelohnt, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger hat an seinem Plan festgehalten: Trotz Corona-Pandemie feierte man in der Marktgemeinde die erste Sportler- und Künstlerehrung. Und das, obwohl das Fest in einem ganz anderen Rahmen hatte stattfinden müssen als es ursprünglich geplant war. Dabei ist es gelungen, diese Feier trotz der strengen Hygienevorschriften würdig und unterhaltsam zugleich zu gestalten.

Ein mulmiges Gefühl kommt auf

In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Infizierten in einigen Gegenden in Bayern teilweise beängstigend gestiegen. Grund genug also, auch bei so einem Fest ein mulmiges Gefühl zu haben, schließlich trafen sich in der Lechauhalle knapp 100 Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen und blieben gut zwei Stunden in einem geschlossenen Raum. Doch die Angst war schnell verflogen: Abgesehen von Desinfektionsmittel am Eingang, Maskenpflicht und viel Abstand zwischen den Besucherstühlen wurde wirklich alles getan, um die Sicherheit aller im Saal sicherzustellen. So wurden etwa die Mikrofone der Sportler und Künstler nach jedem Gebrauch sofort ausgetauscht und desinfiziert. Das alles geschah aber so unauffällig und zurückhaltend, dass es nie störte.

Das Beste aus der Situation gemacht

Und so darf sich Bürgermeister Salzberger über eine wirklich gelungene Premiere freuen. Noch „gemütlicher“ wird es sicher nach der Corona-Pandemie, aber diesmal hat man tatsächlich das Beste aus der Situation gemacht.

