Einige Bauprojekte beschäftigen die Gemeinde Igling noch länger

Plus Die Gemeinde Igling werden in diesem Jahr gleich mehrere Bauprojekte beschäftigen. Ganz aktuell hat Bürgermeister Günter Först noch ein anderes Problem zu lösen

Von Romi Löbhard

„Wir werden heuer drei große kommunale Baustellen im Ort haben“, sagt der Iglinger Bürgermeister Günter Först: „Da ist einmal der Bau von drei zusätzlichen Krippengruppen.“ Der Bebauungsplan dafür sei mittlerweile gemacht, der gemeindliche Spielplatz verlegt. Und auch die beiden anderen Großprojekte dieses Jahres haben mit Bauwerken zu tun.

Först hat die Hoffnung, dass mit dem Bau der Krippe Mitte des Jahres begonnen werden könnte. Der Spielplatz befindet sich nun inklusive etlicher neuer Spielgeräte auf dem Außengelände der Schule. Baustelle Numero zwei ist der Um- und Ausbau des ehemaligen Unteriglinger Pfarrhofs für die Belange der Tagespflege, die sich bereits in den Räumen befindet und dringend mehr Platz braucht. Diese Bauarbeiten sollen bis Mitte des Jahres bereits abgeschlossen sein. Wie bereits berichtet, ist dies notwendig, um die beantragten und bereits zugesagten Fördermittel auch ausbezahlt zu bekommen.

Die Schulsanierung zieht sich schon lange hin

Die dritte kommunale Großbaustelle im Ort schließlich ist ein Mehrfamilienhaus nach Vorgaben und Fördermitteln aus dem Wohnpakt II Bayern. „Dafür können wir in den nächsten Wochen die Submission für mehrere Gewerke eröffnen“, so Först. „Im März/April, so hoffe ich, kann mit dem Bau begonnen werden.“ Auf dieses Haus mit zwölf Wohnungen in unterschiedlichen Größen ist der Bürgermeister besonders stolz, weil es nach sozialen Aspekten entsteht. „Das haben nur wenige Kommunen.“

Eine Maßnahme, die sich schon etliche Jahre hinzieht, ist die Schulsanierung. Laut Först wird in der Schulturnhalle noch eine neue Lüftung eingebaut. Diese sei notwendig, um die Halle auch als Versammlungsstätte nutzen zu können. Im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht wurden die Erweiterung des Gewerbegebiets an der Kauferinger Straße und das Neubaugebiet Am Nassenwang. Im nicht öffentlichen Bereich seien dafür viele Grundstücksverhandlungen notwendig gewesen. Für beides, Gewerbeflächen und Wohnbaugrund, gibt es laut Först viele Anfragen von Interessenten.

Holzhausen: Wasserversorgung ist für alle Bürger gesichert

Beendet sind die Arbeiten im Rahmen der Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau. Schallschutzwand und Brückenbau seien auch für die Gemeinde Herausforderungen gewesen. Im Jahr 2020 fertig und in Betrieb genommen wurde eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 750 Kilowatt-Peak an der A96. Für den Sport setzt sich die Gemeinde ebenfalls ein, wie der Bürgermeister berichtet. „Die Errichtung eines vom Verein gewünschten Soccerplatzes am Iglinger Sportgelände ist baurechtlich bald gesichert.“ Im Ober-iglinger Friedhof gibt es jetzt mehr Platz für Gräber. Erreicht wurde dies laut Först durch die Entfernung einer Hecke und die Neugestaltung des dadurch frei gewordenen Areals.

Bei Holzhausen wird ein großes Rückhaltebecken gebaut. Vorbereitende Arbeiten haben bereits begonnen. Bild: Thorsten Jordan

In Holzhausen ist seit dem vergangenen Jahr die Wasserversorgung für alle Bürger gesichert. Erreicht worden sei dies durch einen Ringschluss, der die verschiedenen Stränge miteinander verbindet, erläutert Först. Der Spielplatz im Ortsteil wurde renoviert. „Wir haben marode Spielgeräte entfernt und neue aufgestellt.“ Um optimale Sicherheit zu gewährleisten, mussten einige Bäume gefällt werden. Am Friedhof in Holzhausen wurde ebenfalls gearbeitet. Eine zu massiv und dadurch unansehnlich gewordene Hecke ist entfernt und durch eine Neupflanzung ersetzt worden.

Regenrückhaltebecken beschäftigt Bürgermeister Först weiter

Nach wie vor nicht befriedigend sind für Bürgermeister Günter Först die Begleiterscheinungen rund um das Regenrückhaltebecken an der Singold (LT berichtete). Wie Först erfahren hat, soll Mitte des Jahres mit dem Bau des Beckens mit Damm begonnen werden. Aktuell sei aufgefallen, dass im Wald am östlichen Rand des geplanten Beckens eine Straße gebaut und ein Gebäude errichtet wurde, so Först. „Beides ist nicht im Planfeststellungsverfahren enthalten.“ Die Gemeinde Igling sei deshalb bereits rechtlich tätig geworden.

