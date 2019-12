19.12.2019

Einigung bestätigt: Stadt zahlt Anwaltskosten von Ex-OB Ingo Lehmann

Plus Im Derivatprozess muss die Stadt Landsberg die Anwaltskosten von Ex-Oberbürgermeister Ingo Lehmann übernehmen. Nach einem Vergleich vor Gericht fallen die Kosten für die Stadt jedoch etwas geringer aus.

Von Gerald Modlinger

Der am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht geschlossene Vergleich zwischen dem früheren Oberbürgermeister Ingo Lehmann und der Stadt Landsberg zu dessen Anwaltskosten kann wirksam werden: Am Mittwoch erklärte neben Lehmann auch die Anwaltskanzlei Amend ihr Einverständnis mit dem Vergleich. Am Abend stimmte diesem auch der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung zu. Durch den Vergleich muss die Stadt weniger bezahlen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Der Vergleich beinhaltet, dass die Stadt die Anwaltskosten, die Lehmann in den Prozessen der Stadt gegen die Bank Hauck & Aufhäuser vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht entstanden waren, übernimmt: Für den Prozess am Landgericht bemessen sich die Anwaltskosten dabei nach dem gerichtlich festgesetzten Streitwert von 6,9 Millionen Euro. Für die Vertretung Lehmanns am Oberlandesgericht wurde vereinbart, dass der noch zu stellenden Anwaltsrechnung ein Streitwert in Höhe von 2,5 Millionen Euro zugrunde gelegt werden soll und nicht die besagten 6,9 Millionen Euro, auf denen die ursprüngliche Forderung Lehmanns beruhte. Das bedeutet, dass sich die Kosten für die Stadt um etwa ein Viertel der bislang im Raum stehenden 141.000 Euro reduzieren und damit noch bei etwas über 100.000 Euro liegen werden. Der frühere Oberbürgermeister war in beiden Prozessen als sogenannter "Streithelfer" der Stadt gegen die Bank aufgetreten und wurde dabei von dem in der Kanzlei Amend tätigen Rechtsanwalt Felix Bredschneijder vertreten. Der frühere Oberbürgermeister ist erleichtert Lehmann kommentierte das Ergebnis mit den Worten: „Ich bin erleichtert, dass es zu einer gütlichen Einigung gekommen ist. Der Rechtsstreit hat auf beiden Seiten Zeit, Kraft und Geld gekostet und Verletzungen verursacht, die sich allerdings hätten vermeiden lassen. Bereits 2015 und 2017 haben meine Anwälte der Stadt ein ähnliches, ja für die Stadt günstigeres, Angebot gemacht, das leider nicht angenommen wurde.“

Themen folgen