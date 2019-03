vor 2 Min.

Einkaufen: Das Aus für den Ammer-Lech-Taler

Der Verein ist Geschichte. Wie die Idee anders zu zahlen, erfolgreich am Ammersee Westufer weitergeführt werden könnte.

Von Dagmar Kübler

Kein Gesicht war so mit dem Ammer Lech Taler verbunden wie das der Uttinger Bio-Pionierin Ursula Oberndörfer. 2017 starb Oberndörfer 80-jährig. Die Idee wird weiter getragen, wenn auch in anderer Form. Sie lebt fort in der Bürgerkarte. Der Grund ist vielmehr sehr profan. Niemand hat mehr das Wissen und die Zeit, um die aufwändige Abwicklung des Ammer Lech Talers zu leisten. „Ursula war Schriftführerin und Kassier im Verein. Zuerst hat sie manuell Listen geführt, später in hohem Alter sogar noch gelernt, mit dem Computer umzugehen, mit der Idee, dass die EDV den Aufwand geringer machen könnte“, erinnert sich Ursel Altmann, Erster Vorstand des Vereins.

Der Verein wurde aufgelöst

Altmann hat nun bei der Jahreshauptversammlung den Verein aufgelöst. Von neun stimmberechtigten Mitgliedern waren sieben persönlich anwesend, um das Projekt zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Mit dabei waren drei Gründungsmitglieder: Dorothee Mayer-Tasch, Rosemarie Hornfleck und Charles Warcup. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten zudem, neben Oberndörfer, Peter Scholz, Peter Schmidt und Thea Wolf. „Gestartet sind wir mit dem Ammer Lech Taler auf dem Uttinger Wochenmarkt“, erinnert sich Hornfleck.

Inzwischen gibt es die Bürgerkarte

Bis heute sind die Stamm-Marktleute des Wochenmarktes im Regionalprojekt, inzwischen bei der Bürgerkarte, engagiert: 1,8 Prozent des Einkaufswertes gehen an den Förderzweck, den der Kunde selbst bestimmen kann. Jedes Förderprojekt, darunter befinden sich beispielsweise die Vereine Füreinander und Gemeinsam, der Hospizdienst Ammersee, zahlreiche Wald- und Waldorfkindergärten, aber auch das Telos Kinderhaus und der Verein Kenianische Waisenkinder in Utting, hat eine Nummer, die beim Einkauf angegeben wird. „Inzwischen haben sich alle Förderprojekte die beim ALT registriert waren, bei der Bürgerkarte angemeldet“, berichtet Erdmann. Erdmann ist Gründungsmitglied bei Bürger-vermögen-viel, dem Demokratieprojekt, das hinter der Bürgerkarte steht.

Das Ehrenamt soll gefördert werden

Die Bürgerkarte ist nun die moderne Weiterführung des Gedankens, die Region zu stärken und das Ehrenamt zu fördern. „Auch Vereine, die nicht als gemeinnützig anerkannt sind, können Gelder bekommen“, betont Erdmann. 663 Euro Restvermögen sind, nach Abzug der Notar- und Gerichtskosten, noch zu verteilen. Traurige Stimmung herrscht jedoch nicht, denn mit der Bürgerkarte geht die Idee der regionalen Stärkung weiter. Zur Bürgerkarte gehört auch das Bürgerparlament. Es entscheidet gemeinschaftlich, was mit dem durch die Bürgerkarte entstandenen Bürgervermögen finanziert werden soll. Das Bürgerparlament tagt am 4. Mai um 16 Uhr im Landratsamt Landsberg. Infos zur Bürgerkarte gibt es unter www.buerger-vermoegen-viel.de

