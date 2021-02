01.03.2021

Einzelhandel hält im Internet zusammen

Landsberger Geschäfte unterstützen sich

Was jetzt zählt, ist gegenseitige Unterstützung anstelle von Konkurrenzdenken. Das haben sich Viola Baumgärtner, Inhaberin des Landsberger Fotostudios enzer-fotografie-fotoni, und Bernd Fuchs, Inhaber des Kauferinger Fitnessstudios ZenDo gedacht und dazu eine gemeinschaftliche Werbeaktion ins Leben gerufen. 20 Einzelhändler – hauptsächlich aus Landsberg – nehmen daran teil. Jeder einzelne wird im Monat März jeden anderen Einzelhändler bewerben. Weil jedes teilnehmende Unternehmen gleichzeitig ein Gewinnspiel anbietet, warten auf die Kunden 20 Gewinne.

Vor allem der zweite Corona-Lockdown, der für die meisten Geschäftsleute mindestens noch bis Mitte März andauern wird, setzt vielen zu. „Click & Collect kann da nur einen Bruchteil der Umsatzeinbußen wettmachen“, sind Baumgärtner und Fuchs überzeugt. Was ihrer Meinung nach jetzt besonders wichtig sei, ist, bei den Kunden im Gedächtnis zu bleiben und gemeinsam Präsenz zu zeigen. „Wir wollen uns gegenseitig vorstellen und allen Kunden, und auch denen, die es vielleicht nach dem Lockdown noch werden wollen, die Möglichkeit bieten, sich virtuell in den Landsberger Geschäften umzuschauen“, erklärt Viola Baumgärtner den Grundgedanken. „Bummeln, ohne durch eine leere Innenstadt an geschlossenen Geschäften vorbeilaufen zu müssen.“

Und das geht so: Auf der Internetplattform Instagram bewerben sich im März die 20 Einzelhändler gegenseitig, jeden Tag einen anderen Teilnehmer und jeden Tag mit einem Gewinnspiel – branchenunabhängig und branchenübergreifend. „Uns war es einfach wichtig, dass wir mit der Aktion zeigen können, dass der Landsberger Einzelhandel zusammenhält, obwohl jeder für sich im Moment einen schweren Stand hat und nicht wenige ums Überleben kämpfen müssen“, sagen die beiden Organisatoren. „Vielleicht ist das auch ein Anstoß für künftige, dann auch analoge Einzelhandelsinitiativen, wie es sie früher auch schon gegeben hat“, hofft Bernd Fuchs. (lt)

