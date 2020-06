11:09 Uhr

Eishockey: Der HC Landsberg will in die Oberliga

Nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie haben die Eishockey-Verbände die Ligen reformiert. Vor allem der neue Spielmodus macht den Aufstieg für die Landsberg Riverkings interessant.

Der HC Landsberg wagt den Sprung in die Eishockey-Oberliga: In einer Pressemitteilung gab das Präsidium die Entscheidung bekannt. Hintergrund sind weitreichende Reformen der Ligenstrukturen, die von den Verbänden vorgenommen wurden. Schnellstmöglich will man sich um die Lizenz bemühen, neben dem HC Landsberg will auch Passau aus der Bayernliga in Oberliga wechseln. Dann liegt die Entscheidung beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB).

Der coronabedingte Saisonabbruch hat für weitreichende Konsequenzen gesorgt. So wurde vor allem der Spielmodus in der Oberliga angepasst. Wie Frank Kurz, Präsident des HC Landsberg, mitteilte, wird es in dieser Liga künftig keine Dienstagsspiele mehr geben. Gerade diese bereiteten den berufstätigen Spielern größte Schwierigkeiten. Gleichzeitig wird die Anzahl der Spiele von bisher 60 auf 40 reduziert. „Die Rahmenbedingungen für die Oberliga haben sich jetzt soweit verändert, dass man auch dort wieder als leistungssportorientiertes Team mit überwiegend Amateuren zu finanziell absolut stemmbaren Bedingungen spielen kann“, erklärte Kurz.

Am bisherigen Konzept hält man fest

Mit dem Wechsel von Landsberg und Passau werden in der Oberliga dann 13 Mannschaften an den Start gehen, in der Bayernliga sind es 15 Teams. „Wenn nun mit der Lizensierung alles steht, dann freuen wir uns auf attraktive Spiele etwa gegen Rosenheim, Riessersee, Memmingen, Füssen und Peiting“, so Kurz weiter. Trotz des Aufstiegs werde man aber weiter an dem bisherigen Konzept festhalten, und vornehmlich mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs sowie der Region antreten. „Unsere mittel- und langfristige Strategie steht und sie wird sich auch in der neuen Liga letztendlich als erfolgreich erweisen, davon sind wir felsenfest überzeugt“, so Kurz weiter. Man habe in der Vergangenheit immer seriös und nachhaltig, sowohl sportlich, als auch finanziell gearbeitet, davon werde man auch zukünftig keinen Millimeter abweichen.

Ziel sei es, sich mittelfristig in der Oberliga zu etablieren, das „Go“ zu diesem Aufstieg sei auch von den Spielern gekommen. „Sehr dankbar ist das gesamte Präsidium unserem Hauptsponsor 3C-Carbon, dessen großzügige und dauerhafte Unterstützung, auch in dieser schwierigen und bewegten Zeit, das alles erst möglich macht“, so Kurz. In einer Pressekonferenz werden weitere Details bekannt gegeben.

