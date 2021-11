Eishockey

vor 32 Min.

Eishockey: Adriano Carciola will nicht der Matchwinner sein

Adriano Carciola sicherte den Landsberg Riverkings mit seinem Siegtreffer in Passau zwei weitere Punkte. Als „Man of the Match“ – den Spieler des Abends – sieht er sich dennoch nicht.

Plus Mit seinem Treffer in Passau sichert Adriano Carciola dem HC Landsberg zwei weitere Punkte. Damit haben die Riverkings jetzt schon so viele Zähler wie in der kompletten vergangenen Oberligasaison.

Von Margit Messelhäuser

Da muss auch Trainer Fabio Carciola schmunzeln: Nach acht Spielen haben er und seine Mannschaft schon so viele Punkte wie in der kompletten Eishockey-Oberliga 2020/21. Für die Zähler Nummer sechs und sieben sorgte sein Bruder Adriano mit dem Siegtreffer des HC Landsberg in Passau. Der allerdings sieht viele Gründe für den 1:0-Erfolg.

