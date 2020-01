vor 48 Min.

Eishockeyfans prügeln in Landsberg auf einen jungen Mann ein

Nach der Partie HC Landsberg gegen Peißenberg kommt es am Hungerbachweg zu einer handfesten Auseinandersetzung. Dabei wird ein junger Peißenberger verletzt.

Nach dem letzten Vorrundenspiel zwischen dem HC Landsberg und dem TSV Peißenberg kam es am Sonntag auf dem Parkplatz am Hungerbachweg zwischen zwei Fangruppen zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf entwickelte sich laut Polizei ein Geschupse unter den Kontrahenten. Dabei wurde eine Frau aus Peiting, laut Polizei wohl eher unabsichtlich, von einem Ellenbogen am Kopf getroffen. Dadurch heizte sich die Stimmung allerdings noch mehr auf.

Einer der Täter ist schon ermittelt

Anschließend prügelten vier Personen auf einen jungen Mann aus Peißenberg ein. Als dieser zu Boden ging, traten die Täter noch weiter auf den jungen Mann ein. Dieser erlitt dadurch mehrere lockere Zähne, und seine Brille wurde beschädigt. Einer der Täter konnte von der Polizei wenig später am Sportzentrum stark alkoholisiert festgestellt werden.

Da der Vorfall von Zeugen mit dem Handy aufgenommen wurde, dürften die weiteren Täter wohl ermittelt werden.

