Eklat bei Sitzung der Landsberger Handballer

Plus Die Handballer des TSV Landsberg wollen ihren Wechsel zu Jahn Landsberg beschließen. Als der Vereinsvorsitzende das Wort ergreift, verlassen viele Handballer den Raum.

Eigentlich sollte in der Versammlung im Sportzentrum der Wechsel der Handballer des TSV Landsberg zu Jahn Landsberg beschlossen werden. Doch so weit kam es gar nicht. Als der Vorsitzende des Hauptvereins, Hanns Haedenkamp, zu Beginn das Wort erhielt, stellte er die Versammlung aus rechtlichen Gründen infrage. Zahlreiche Mitglieder der Handball-Abteilung verließen daraufhin demonstrativ den Raum. Wie es danach weiterging und welche Entscheidungen getroffen wurden.

Erst nach einer Besprechung von Haedenkamp und der Abteilungsleitung in einem separaten Raum konnte die Versammlung, zu der rund 60 Mitglieder und Interessierte gekommen waren, fortgesetzt werden. Nicht anwesend war dabei der bisherige Abteilungsleiter Roland Neumeyer. Er hatte noch am Mittwoch den Brief mit seinem Vereinsausschluss erhalten. Auch das sorgte für heftige Diskussionen der Anwesenden mit Hanns Haedenkamp.

Trotz allem wurde über zwei Anträge abgestimmt, die dem Verwaltungsrat des Hauptvereins vorgelegt werden sollen: Einstimmig wurde beschlossen, den Antrag zu stellen, dass der Mitgliedsbeitrag aus Kulanz im kommenden Jahr halbiert werden soll. Da die Handballer erst nach der Punktrunde wechseln können, also im Frühjahr. Mit 49 Ja-Stimmen, zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen soll zudem der Antrag gestellt werden, dass die Seniorenmannschaften bei einem Wechsel ihre Ligenzugehörigkeit behalten dürfen.

Ein weiteres Treffen ist geplant

Nach der Sitzung war es noch zu einem Treffen zwischen Haedenkamp und der Abteilungsleitung gekommen. Dabei einigte man sich darauf, dass in den nächsten Tagen noch ein Gespräch stattfinden soll. Bedingung der Handballer dafür war, dass auch Roland Neumeyer bei diesem Gespräch mit anwesend ist, dem stimmte Haedenkamp zu.

