Elektromobilität: Dießen lockt mit Zuschuss für Lastenfahrräder

Plus Pro neu angeschafftes Elektro-Lastenfahrrad will die Marktgemeinde Dießen voraussichtlich ab nächsten Jahr bis zu 1000 Euro bezahlen. Allerdings reicht das dafür bereitgestellte Geld nur für eine übersichtliche Zahl von Rädern.

Von Gerald Modlinger

Wer in Zukunft als Einwohner Dießens ein Lasten-Pedelec oder einen Fahrradanhänger mit Elektroantrieb kauft, kann sich unter Umständen über einen finanziellen Zuschuss der Marktgemeinde freuen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde auf Antrag der Freien Wähler ein solches Förderprogramm beschlossen. Allerdings fanden nicht alle Forderungen der Freien Wähler eine Mehrheit und der Zuschusstopf ist auch nicht allzu prall gefüllt.

Konkret beschlossen wurde, die jährliche Gesamt-Fördersumme auf 15.000 Euro zu deckeln, die Freien Wähler hatten ursprünglich einen jährlichen Zuschusstopf von 50.000 Euro gefordert. Lastenräder sollen mit 25 Prozent der Anschaffungskosten beziehungsweise maximal 1000 Euro bezuschusst werden, für Anhänger gilt eine Obergrenze von 500 Euro. Ab wann diese Zuwendungen abgerufen werden können, ist noch offen. Fest steht nur, dass erst der Haushalt 2021 beschlossen sein muss. Der Haushalt wird in Dießen in der Regel im Februar verabschiedet, in der nächsten Radsaison könnte also das Geld fließen. Einen solchen Zuschuss beantragen können Privatpersonen und Vereine, für Gewerbetreibende wurde eine Bezuschussung mit 14:8 Stimmen abgelehnt.

Die Bürgermeisterin spricht sich für eine Deckelung aus

Bevor diese Eckpunkte beschlossen wurden, führte der Antrag der Freien Wähler zu einer lebhaften Debatte. Gleich zu Beginn wies Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) auf viele weitere anstehende Projekte der Gemeinde wie zum Beispiel die Sanierung der Mehrzweckhalle hin. Deshalb sollte das Budget für E-Lastenräder und Anhänger nicht mehr als 15.000 Euro beinhalten. Doch das werde keinen großen Effekt auf den Autoverkehr in Dießen haben, warnte Johann Rieß junior ( Freie Wähler), „das sind dann vielleicht zehn geförderte Lastenfahrräder, es müssten aber schon 20 oder 30 im Jahr sein“.

An die Pflichtaufgaben der Gemeinde erinnerte auch Hannelore Baur ( SPD) – und auf möglicherweise infolge der Corona-Krise sinkende Einnahmen. Mit Blick auf die Ortsteile sah sie auch keinen Effekt für die Reduzierung des Autoverkehrs in Dießen. Ähnlich sah das auch Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer ( CSU): Eine solche Förderung mache nur Sinn, wenn jemand, der sich ein E-Lastenfahrrad kaufe, gleichzeitig auf ein Zweitauto verzichte, meinte er.

Grüne sehen in den Lastenfahrrädern einen "Baustein" für die Verkehrswende

Zustimmung gab es von den Grünen. Eine solche Förderung sei in jedem Fall „ein Baustein“ zur Verkehrswende, meinte Dr. Holger Kramer, man müsse aber auch die Fahrrad-Infrastruktur verbessern. Mit 16:6 Stimmen wurde das Förderprogramm für Elektro-Lastenfahrräder und -Anhänger schließlich beschlossen. Dagegen waren die SPD, drei der vier CSU-Gemeinderäte und Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger).

Die CSU will ein Elektromobilitätskonzept

Mit der Elektromobilität beschäftigte sich zudem ein Antrag der CSU-Fraktion, der mit 17:5 Stimmen beschlossen wurde. Nach diesem Antrag soll die Gemeinde ein Elektromobilitätskonzept für Ladeinfrastruktur und Fuhrpark erstellen. Dieses soll Antworten darauf geben, in welchem Umfang bis 2030 Ladeinfrastruktur vorgehalten werden soll, an welchen Orten dies möglich wäre, welche Kosten dafür entstehen würden und in welchem Umfang dafür Maßnahmen getroffen werden müssten und ob dabei auch die Marktgemeinde selbst eingebunden werden soll.

Beschlossen wurde daraufhin, dass die Verwaltung Angebote von Firmen, die solche Konzepte erstellen, einholen soll. Auch die Fördermöglichkeiten von Bund und Land sollen eruiert werden. Grundsätzliche Kritik an einem solchen gemeindlichen Elektromobilitätskonzept übten die Grünen. „Ich sehe uns nicht in der Pflicht, dass wir eine Studie erstellen sollen, um die CO2-Bilanz der Automobilindustrie zu entlasten“, sagte Petra Sander. Auch Johann Rieß junior (Freie Wähler) sah ein weitergehendes Engagement der Gemeinde kritisch: „Eine E-Tankstelle ist keine Aufgabe der Gemeinde, wir bauen auch keine Tankstellen für Esso oder Shell.“

