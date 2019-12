vor 18 Min.

Elisabeth Polke ist die gute Seele von St. Ottilien

Elisabeth Polke feierte kürzlich 90. Geburtstag. Zugpassagiere erfreuen sich an ihrem Blumenschmuck am Klosterbahnhof. Wegen ihr stellen die Mönche sogar den Speiseplan um.

Von Dagmar Kübler

Zu Besuch bei Elisabeth Polke im Bahnwärterhäuschen in St. Ottilien: Kurz nach ihrem 90. Geburtstag hat die für ihren reichen Blumenschmuck an der Bahnstation bekannte Seniorin wieder Kraft geschöpft. Da steht sie, klein, zierlich, mit klaren blauen Augen. Von ihrem Lieblingsplatz auf der Eckbank in der gelben Küche blickt Elisabeth Polke gern auf die kerzengerade Tanne beim nahen Klosterfriedhof. Und kaum jemand kennt den Grund, weshalb die Küchenuhr 15 Minuten vorgeht.

Das Geburtstagskind wurde von den Mönchen zum Mittagessen eingeladen

Auf dem Tisch liegen noch Glückwunschkarten, Geschenke stehen im Wohnzimmer – ihr Geburtstag beschäftigt Polke wohl noch eine ganze Weile. Es war aber auch sehr aufregend. Wie sie lebhaft erzählt, wurde sie nach der Mittagsandacht von der Klostergemeinschaft ins Refektorium zum Essen eingeladen. Ihr zu Ehren wurden die Klausur aufgehoben und Ansprachen gehalten. Sie saß neben dem Eresinger Bürgermeister Josef Loy und Erzabt Wolfgang Öxler, und eigens für sie musste der Koch – völlig unüblich an einem Mittwoch – einen Nachtisch zaubern.

So sieht es aus, wenn Elisabeth Polke den Bahnhof in St. Ottilien im Sommer zum Blühen bringt. Bild: Alwin Reiter (Archiv)

Polke gilt als gute Seele auf dem Klostergelände, aufgrund ihrer durch und durch positiven Art, der Lebensfreude und der schönen Umgebung, die sie am Bahnhof durch ihren Blumenschmuck schafft. „Dahlien sind meine Lieblingsblumen, so um den 10. Mai kommen die Knollen wieder in die Erde“, erzählt sie am Küchentisch und dass die Lokführer im Vorbeifahren immer freudig winken.

Ein Überraschungsgeschenk gab es auch

Elisabeth Polke erzählt gern, lässt ihren Erinnerungen freien Lauf, hält die Besucherhände fest und schafft dadurch eine geradezu mütterliche Vertrautheit. Das ist es wohl, was ihr so viele wohlmeinende Menschen beschert, aber auch Bewunderer, „und das noch mit 90 Jahren“, wie sie augenzwinkernd anmerkt. Stand doch da an ihrem Geburtstag vor dem Hauseingang eine schöne Kerze mit einer roten Karte und der Aufschrift „Von einem unbekannten Verehrer“.

Zurück gehen die Gedanken an die Heimat in Hermannstadt, die Vertreibung über Tschechien und verschiedene Stationen in Deutschland. So kam das Ehepaar Polke von Donauwörth über Wabern nach St. Ottilien ins Bahnwärterhäuschen. Während Elisabeth Polke mit schöner Schrift Fahrkarten ausstellte, die Schranke kurbelte und drei Kinder großzog, arbeitete ihr Mann in Schondorf als Schrankenwärter.

Elisabeth Polke hört lieber Radio als TV zu schauen

Polke hat heute nach wie vor ihren Tagesrhythmus, steht früh auf. Damit sie alle Termine einhält, hat sie die Küchenuhr 15 Minuten vorgestellt. Sie erzählt, wie sie mittels Samen ihre Salvien vermehrt – unter Mithilfe von Fotograf Dilger, der in der ehemaligen Wartehalle ein Fotostudio betreibt: „Der beste Nachbar der Welt“, sagt sie. Wie sie überhaupt voller Lob und Freude ist über die Menschen und das Schöne in der Welt, das sie sich abends auch gerne mit Radiohören ins Haus holt, am liebsten Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma.

Fernsehen dagegen mag die Seniorin nicht. Lieber backt sie Plätzchen. Viele Dosen sind schon gut gefüllt, und reichlich mit Kostproben eingedeckt wird der Besucher wieder entlassen in Kälte und Nacht, während im Bahnwärterhäuschen warm das Licht scheint.

Themen folgen