vor 18 Min.

Eltern wollen mit Kindern übers Bahngleis, plötzlich kommt ein Zug

Gefährliche Abkürzung. Ein Ehepaar geht mit zwei Kindern und Kinderwagen im Kauferinger Bahnhof über die Gleise.

Ein Ehepaar mit zwei Kindern hat am Donnerstagnachmittag im Kauferinger Bahnhof einen Zug zu einer Notbremsung gezwungen. Die Eltern zweier Kinder im Alter von sechs Jahren und drei Monaten gingen über die Gleise, ohne auf den Zugverkehr zu achten, meldet die Landsberger Polizei.

Die Eltern erwartet ein Strafverfahren

Grund dafür, kurz nach 17 Uhr den Weg über die Gleise zu suchen, sei gewesen, dass das Ehepaar wegen des von ihnen mitgeführten Kinderwagens nicht die Unterführung am Bahnhof benutzen wollten. Dazu hätten der Mann und die Frau den Kinderwagen die Treppen hinunter- und wieder hinauftragen müssen. Ein einfahrender Zug aus Richtung München musste deshalb eine Notbremsung einleiten und kam nur wenige Meter vor den Personen zum Stehen. Das Ehepaar erwartet nun ein Strafverfahren wegen einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, so die Polizei weiter. (lt)

