vor 37 Min.

Endlich wieder einen draufmachen

Mit dem 17. Kneipenfestival an einem anfangs noch milden Frühlingsabend ist Landsberg aus dem Winterschlaf erwacht. Die Zauberformel funktioniert immer noch bestens.

Von Gerald Modlinger

Nightgroove – dieses Zauberwort entfaltete am Samstag zum 17. Mal in Landsberg seine Magie. Einen losmachen, in etwa so lässt sich das englische „to groove“ übersetzen: 3500 Landsberger und Besucher taten genau dies – oft verbunden mit dem Bedauern, dass es so nicht öfter sei. Das Kneipenfestival war wieder einmal ausverkauft.

Die Freude überwog die Sorge

Die Nightgroove-Zauberformel ist ganz einfach: Man sorge für ein möglichst breit gefächertes musikalisches Repertoire in Kneipen, Bars und Gaststätten, das möglichst viele Geschmäcker anspricht – und schon strömen die Menschen aller Altersgruppen. Das hat auch dieses Mal wieder geklappt, auch wenn kurz zuvor die Nachricht von einer Amokfahrt in Münster die Runde gemacht hatte. Der Schreck fuhr einem da zwar schon in die Knochen. Auch die Veranstalter schärften ihrem Sicherheitspersonal an den Kneipen nicht nur ein, auf die orangen Armbändchen und nach drinnen zu schauen, sondern auch das Geschehen vor der Tür im Auge zu haben, sagte Mandy Ullmann vom Veranstalter werk:b-events aus Nürnberg. Am Ende überwog aber doch die Freude am Feiern und Zusammenkommen und auch die Freude, einen sonnigen Tag in der Landsberger Altstadt ausklingen zu lassen, auch wenn es später am Abend wieder ziemlich kühl wurde. Drinnen gab es in 16 Lokalen Live-Musik, angefangen mit Sologesang etwa von Silke Hauck bei Medardus Wallner bis hin zu fast schon orchestral besetzten Partybands im Stadttheater-Foyer und in der Säulenhalle. Und wem das bis 1 Uhr noch nicht genügte, für den wurde noch länger im Moritz und im Sommerkeller aufgelegt.

Weil es dann doch draußen kalt und drinnen sehr voll wurde, tat es zum Abschluss der Nightgroove-Tour vor dem „A Quadrat“ an der Karolinenbrücke auch ein kleines Kaltgetränk, während drinnen das Duo Rebel Yell rockte.

Polizei: Alles ging reibungslos über die Bühne

Trotz des großen Menschenauflaufs in Landsberg ging offenbar „alles reibungslos über die Bühne“, wie Peter Kneipp von der Landsberger Polizei berichtete. Die Polizeipräsenz sei anlassbezogen im Hinblick auf das Kneipenfestival gewesen, aber anlassunabhängig von den Geschehnissen ein paar Stunden zuvor in Münster, sagt Kneipp. Mandy Ullmann fand die gut sichtbare Polizei jedenfalls gut: „Das gibt einem mittlerweile ein Gefühl von mehr Sicherheit.“

Während es draußen kühler wurde, war in den Stunden zuvor das Nightgroove-Fieberthermometer in den Kneipen jedenfalls ständig angestiegen. Denn kurz nach 20 Uhr waren die Konzert-Locations erst teilweise locker gefüllt – wie etwa im Weidekind am Bahnhof oder im Rathaus-Foyer.

Zwei, drei Stunden später war es dann schon mühsamer, in die Lokale zu gelangen, etwa ins Principe mit den Latin-Klängen von „Fretless“. Hier empfahl es sich, ein wenig auf der Schulgasse zu verweilen: Von dort aus konnte man das Geschehen auf der Bühne und auf der Tanzfläche besser in den Blick nehmen als drinnen. Allenfalls in größeren Sälen wie in der Säulenhalle ging es auch später nicht so ganz eng her.

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr

Landsberg ist übrigens inzwischen die einzige Stadt, in der Mandy Ullmann und Christopher Dietz noch einen Nightgroove veranstalten. In manchen Städten habe sich die Gastronomie so verändert, dass es kaum noch Kneipen gibt, in denen Bands auftreten können. Ganz anders in Landsberg: Mit 3500 Besuchern ist die Veranstaltung regelmäßig ausverkauft. „Und man hat auch am Samstag gemerkt, dass die Stadt lebt, das war ganz toll, drinnen war es heiß und draußen kühl“, sagt Ullmann. Also dürfen alle Feierwütigen, die oft klagen, dass in Landsberg inzwischen kaum noch Nachtleben geboten ist, darauf hoffen, dass sie zumindest einmal im Jahr im Herzen der Stadt so richtig einen losmachen dürfen? „Auf jeden Fall: So lange uns Landsberg so herzlich die Türen öffnet, kommen wir wieder“, versichert Ullmann.

Themen Folgen